Onaylanmış kuruluş olma şartları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğundaki teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterler belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, onaylanmış kuruluş olmak için Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, gerçekleştireceği muayene veya denetimleri tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla, teknik bilgi, sektörel ve muayene veya denetim tecrübesine sahip olan yeterli sayıda teknik düzenleme sorumlusunu ve teknik uzmanı bünyesinde bulunduracak.

Türkiye'de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılacak.

Kuruluşların başvurusu, ilgili teknik düzenleme ve tebliğde belirtilen kriterlere göre Bakanlık tarafından incelenecek ve uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru reddedilecek.

Herhangi bir kuvvetli şüphe nedeniyle hakkında inceleme başlatılan uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun başvurusu, gerekli inceleme tamamlanıncaya kadar Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmayacak.