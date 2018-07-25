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"Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak"

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 19:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett: - "Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak. İki ülke başkanları da bu konuda istekli. Siyasi konuları çözdüğümüzde ekonomik anlamda daha iyi işler yapacağız. Bu konuda iyimserim"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, iletişim kanallarını açık tutmanın önemli olduğunu belirterek, "İki ülke başkanları da bu konuda istekli. Siyasi konuları çözdüğümüzde ekonomik anlamda daha iyi işler yapacağız. Bu konuda iyimserim." ifadelerini kullandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosnett TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Hacısalihoğlu, Kosnett'e kentin tarihi ve ticari potansiyeline ilişkin bilgi aktararak, bulunduğu geniş hinterlandın en güvenli yatırım yeri Trabzon'un ticaret hacminin her yıl yüzde 15-20 büyüdüğünü ifade etti.

Trabzon'un orta ve ileri teknoloji yatırım merkezi olmasını planladıklarını belirten Hacısalihoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yatırım Adası, İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi başta olmak üzere yürüttüğümüz projelerle Trabzon'da katma değeri fazla orta ve yüksek teknoloji yatırımlarını hayata geçirmek istiyoruz. Özellikle başta ABD olmak üzere yabancı yatırımcıları buraya çekmeyi amaçlıyoruz. Trabzon'da yatırım yapmanın birçok faydası var. Geniş bir coğrafyaya kolayca deniz ve havayolu ile ulaşılabilir. ABD'li yatırımcıları şehrimize bekliyoruz. Trabzon'daki Ar-Ge ve inovasyon temelli yatırımlar konusunda sizlerin aracılığıyla Amerikan şirketlerine tanıtım faaliyeti de yapabiliriz."

Hacısalihoğlu, kentin kültür, tarih, sağlık ve kongre turizmi potansiyelinin altını çizerek, Amerikalı turistleri de bölgeye beklediklerini kaydetti.

- "30 yıldır Türkiye-ABD ilişkileri üzerine çalışıyorum"

Maslahatgüzar Philip Kosnett de Hacısalihoğlu'nu ve Yönetim Kurulu üyelerini yürüttükleri önemli projeler dolayısıyla tebrik etti.

Özellikle sağlık turizmi vizyonunun çok önemli olduğuna işaret eden Kosnett, ABD piyasasının bu konuda çok açık olduğunu ve sağlık hizmeti almak için yurt dışına çıkan insan sayısının arttığını vurguladı.

Kosnett, 30 yıldır Türkiye-ABD ilişkileri üzerine çalıştığını ve bölgede görev yaptığını anımsatarak, "Bu sürede çok meseleler oldu ama aşıldı. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak. İki ülke başkanları da bu konuda istekli. Siyasi konuları çözdüğümüzde ekonomik anlamda daha iyi işler yapacağız. Bu konuda iyimserim." ifadelerini kullandı.

Maslahatgüzar Kosnett, Büyükelçiliğin ticari ve ekonomik birimlerindeki görevlilere, özellikle bölgedeki teknoloji ve turizm yatırımlarına yönelik TTSO ile ortak çalışma yapma talimatı vereceğini de belirtti.

Hacısalihoğlu'nun, ziyaret anısına plaket takdim ettiği Kosnett, TTSO binası içindeki Özel İpekyolu Müzesini de gezdi.

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