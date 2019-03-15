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"Online alışveriş dikkat edildiğinde fiziksel alışveriş kadar güvenli"

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi: - "Türkiye'de tüketiciler, e-ticaretteki hakları konusunda her geçen gün çok daha bilinçli hale geliyor. Online alışveriş, siz önemli birkaç noktaya dikkat ettiğiniz sürece fiziksel bir mağazadan alışveriş yapmak kadar güvenlidir" - "Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları tüm dünyayla paralel olarak dönüşüyor ve ürün gamından lojistiğe kadar beklentileri de her geçen gün artıyor ve çeşitleniyor" - "Tüketici artık satın alma kararını verirken yakınlarının ya da başkalarının yaşadığı deneyimi baz alıyor"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Türkiye'de tüketiciler, e-ticaretteki hakları konusunda her geçen gün çok daha bilinçli hale geliyor. Online alışveriş, siz önemli birkaç noktaya dikkat ettiğiniz sürece fiziksel bir mağazadan alışveriş yapmak kadar güvenlidir." dedi.

Ekmekçi, Dünya Tüketiciler Günü kapsamında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaretin tüketim alışkanlıklarına etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

e-ticaretin, tüketicilerin günlük hayatlarının önemli bir parçası haline geldiğini belirten Ekmekçi, alınacak ürüne kolaylıkla ulaşmayı sağlayarak, zamandan tasarruf başta olmak üzere çok sayıda avantaj sağlayan online alışverişin, tüketicide önemli karşılık bulduğunu söyledi.

Ekmekçi, tüketicilerin mağaza alışverişi ve online alışverişi harmanlayarak da kullandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"e-ticaret artık, çeşitli teslimat modelleri sayesinde tüketiciye ürüne anında ulaşma fırsatı veriyor. Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları tüm dünyayla paralel olarak dönüşüyor ve ürün gamından lojistiğe kadar beklentileri de her geçen gün artıyor ve çeşitleniyor.

2018 yılında Türkiye'deki e-ticaret yüzde 40'a yakın büyüme gösterdi ve perakendede dijital dönüşümün ivme kazanması, sınır ötesi e-ticaret, tüketicinin e-ticarete karşı güven duymaya başlaması gibi etkenler sayesinde gelecek yıllarda bu oranların üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Küresel e-ticaret satışlarının ise 2021 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 16 artması ve 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla dünya dijitale evriliyor ve online ticaret ekonominin çok önemli bir parçası haline geliyor."

- "Şu anda gündemimizde e-ihracat var"

e-ticaretin tüketim alışkanlıklarını da beraberinde değiştirdiğine dikkati çeken Ekmekçi, "Tüketici artık satın alma kararını verirken yakınlarının ya da başkalarının yaşadığı deneyimi baz alıyor. Bu yüzden satın alacağı ürünü sosyal medyada araştırıyor, ürün yorumlarını okuyor ve ürünü satın alan ve kullanan diğer tüketicilerin deneyimleri doğrultusunda ürünü alıyor ya da almaktan vazgeçiyor." ifadelerini kullandı.

Emre Ekmekçi, diğer taraftan satın alma kararı, satın alma ve satış sonrası gibi tüm süreçlerde tüketicinin markayla yaşadığı bireysel müşteri deneyiminin de tüketici için ürünün kendisiyle aynı oranda önem arz ettiğini söyledi.

"Bu yüzden tüm dünyada kişiselleştirmenin önemi konuşuluyor ve müşteri deneyimi her alanda optimize edilmeye çalışılıyor." diyen Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-ticaret her yıl aynı oranlarda büyümeye devam ediyor, şu anda gündemimizde e-ihracat var. Türkiye'den tüm dünyaya e-ticaret yapmayı hedefliyoruz. Sınır ötesi e-ticaretin bu büyüme oranlarına önemli ölçüde ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin global anlamda e-ticarette lider bölgelerden biri olduğunu görmeyi umut ediyoruz. Mevcut potansiyele baktığımızda bu hiç de gerçekçi olmayan bir hedef değil.

Üretimde dünyanın en nitelikli ülkelerinden biriyiz ve koşullarımız da bunun için oldukça elverişli. Ekosistemi birlikte geliştirip, büyüttüğümüz ve üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri uluslararası standartlara ulaştırdığımız sürece, e-ticarette dünya devlerinden biri olabiliriz."

- "Firmanın iletişim bilgilerini teyit edin"

Emre Ekmekçi, Türkiye'de tüketicilerin e-ticaretteki hakları konusunda her geçen gün çok daha bilinçli hale geldiklerini aktardı.

Tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetlerden oluşan negatif algının, sektörü etkilediğini dile getiren Ekmekçi, şunları söyledi:

"Bu yüzden tüketicileri her mecrada bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Online alışveriş, siz önemli birkaç noktaya dikkat ettiğiniz sürece fiziksel bir mağazadan alışveriş yapmak kadar güvenlidir. Marka bilinirliği yüksek e-ticaret sitelerinden yaptığınız alışverişler daima güvenlidir, ancak bir e-ticaret sitesiyle yeni tanıştıysanız ve güvenilir olup olmadığından emin değilseniz mutlaka web sitesinin SSL sertifikasının olup olmadığına ve ödeme ekranında http:// yerine https:// yazdığına dikkat etmeniz gerekiyor.

Alışverişlerinizi daima 3D ödeme ile yapmak her zaman güvenlidir. Bununla birlikte alışveriş yapacağınız e-ticaret sitelerini araştırmak, kullanıcıların yorumlarını ve şikâyetlerini okumak da faydalı olacaktır. Çünkü insanlar yaşadıkları kötü deneyimleri mutlaka paylaşırlar ve bu negatif deneyimler çoğunlukta ve firma tarafından yanıtlanmamış ve çözüme ulaştırılmamışsa, alışveriş yaparken bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Bir de mutlaka firmanın iletişim bilgilerini teyit edin ve ulaşılabilir olduklarından emin olun."

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Tüketiciler Günü Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu B

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