FİNANS

Online alışverişte "bayram rüzgarı" esti

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan: - "Hepsiburada bayram alışverişi verilerimize göre, toplam e-ticaret hacminde geçen yıl ki bayram dönemine oranla yüzde 126 artış yaşandı" - "Bu yılın bayram öncesi alışveriş eğilimlerini geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda kadınlar bu yıl yüzde 152 daha fazla alışveriş yaptı" - n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak: - "Seyahat hazırlıklarını online yapan kullanıcılar Ağustos’un ilk haftalarında 5 bin beş yüz adede yakın oto lastiği aldı"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Hepsiburada bayram alışverişi verilerimize göre, toplam e-ticaret hacminde geçen yıl ki bayram dönemine oranla yüzde 126 artış yaşandı." dedi.

Dokuz günlük tatili fırsat bilen tüketiciler, bayram ve tatil alışverişlerini online kanaldan yapmayı tercih ederken, e-ticaret hacminde geçtiğimiz bayrama göre yüzde 126 artış yaşandı. Seyahat hazırlıklarını internetten yapmayı tercih eden kullanıcılar 5 bin beş yüz adede yakın oto lastiği aldı, kadınlar bu yıl yüzde 152 daha fazla alışveriş yaptı.

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkması, bu dokuz günlük tatilin de yaz aylarına denk gelmesi, online alışverişte önemli artışlar yaşanmasına neden oldu. Bayram ve tatil alışverişlerini hızlı ve daha zahmetsiz şekilde yapmak isteyen tüketiciler bu bayram da e-ticarete yöneldi.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, yaşanan yoğunluğa dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Hepsiburada bayram alışverişi verilerimize göre, toplam e-ticaret hacminde geçen yıl ki bayram dönemine oranla yüzde 126 artış yaşandı. Bu sene Kurban Bayramı alışverişlerinde en çok rağbet edilen ürünleri incelediğimizde, derin dondurucu, kıyma makinesi, kahve, çay, sofra-mutfak gereçleri, çamaşır ve bulaşık deterjanı, şampuan, kolonya, kahve makinesi, oyuncak gibi ürünlerin öne çıktığını gözlemledik.

Sağlıklı ve iyi yaşam trendinin giderek artmasıyla tüketicilere evlerinin konforunda dilediği kadar kıyma çekmeye imkan tanıyan ve onlara zaman kazandıran kıyma çekme makinelerine, her geçen yıl daha fazla rağbet gösteriliyor."

Bu yılın bayram öncesi alışveriş eğilimleri, geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında, kadınların bu yıl yüzde 152 oranında daha fazla alışveriş yaptığını aktaran Erturan, en çok aldıkları ürünlerin başında da temizlik ürünleri, mutfak ekipmanları, gıda, kozmetik ve giyimin geldiğini söyledi.

- "Alışveriş sıklığını en çok artıran yaş grubu, yüzde 145 artış ile 18-24 yaş aralığı"

Alışveriş yapılan ürünlerin içeriğine bakıldığında, tüm ailenin bayramlık ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir sepet çeşitliliğinin öne çıktığını dile getiren Erturan, bu bayram öncesi en çok alışverişi 25-35 yaş aralığının yaptığını bildirdi.

Erturan, geçtiğimiz bayrama göre alışveriş sıklığını en çok artıran yaş grubunun ise yüzde 145 artış ile 18-24 yaş aralığı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin lider e-ticaret platformu olarak 30'dan fazla kategoride 14 milyon ürün çeşidiyle müşterilerimize Kurban Bayramı'na özel avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Hepsiburada müşterilerinin ürün teslimat deneyimlerini en üst seviyeye çıkarmak için kurulan Hepsiexpress, siparişleri bayram süresince hızlı ve güvenilir olarak ulaştırmaya devam ediyor.

Hepsiexpress'in bayram teslimat seçenekleriyle müşterilerimiz alışverişlerine ara vermeden, güvenle devam edebilirler. Arefe Günü tüm illere, Bayramın 2,3 ve 4'üncü günleri randevulu teslimat ile sadece İstanbul'da aynı gün teslimat hizmeti devam ediyor."

- "Ortalama 200 ile 250 lira arasında değişen bir sepet tutarı kaydettik"

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak ise dokuz günlük tatili fırsat bilen kullanıcıların seyahat hazırlıklarında oto lastiklerini yenilediklerini söyledi.

Koçak, seyahat hazırlıklarını online yapan kullanıcıların Ağustos'un ilk haftalarında 5 bin beş yüz adede yakın oto lastiği aldığına işaret ederek, "Ortalama 200 ile 250 lira arasında değişen bir sepet tutarı kaydettik. Satışında dikkat çeken artış gözlenen diğer ürünler yüzde 61 artışla oto lastiği, yüzde 64'le beyaz eşya setleri, yüzde 51’le Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi derin dondurucular ve yüzde 59 artışla buzdolabı oldu. Ayrıca kadınların en çok çocuk oyuncakları, kitap, saç bakım şekillendirme ürünlerine, erkeklerin ise sağlık ve medikal ürünlere rağbet gösterdiğini kaydettik. Kitap, fitness ve kondisyon ürünleri ve cep telefonu kılıfı erkek kullanıcıların ilgi gösterdiği diğer ürünler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Koçak, kadın kullanıcıların alışveriş sepetinden yaptıkları çıkarımlara göre, bu bayram da en çok çocukların sevineceğini belirterek, çocuk oyuncakları ve parti malzemelerinin bayram sepetlerinde en üst sırada yer aldığını aktardı.

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Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan kurban bayramı n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak

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