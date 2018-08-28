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"Online okul alışverişi aramaları yüzde 40 arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan: - "İnternet üzerinden yapılan okul alışverişi aramaları geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttı. Biz de Hepsiburada olarak bu ihtiyaca özel 'okula dönüş' konsepti altında, müşterilerimize en çok talep ettikleri yüzlerce çeşit ürünü tek tıkla ulaştırarak onların hayatını kolaylaştırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "İnternet üzerinden yapılan okul alışverişi aramaları geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttı. Biz de Hepsiburada olarak bu ihtiyaca özel 'okula dönüş' konsepti altında, müşterilerimize en çok talep ettikleri yüzlerce çeşit ürünü tek tıkla ulaştırarak onların hayatını kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada, yaptığı yazılı açıklama ile yaz tatili yorgunluğu ve harcamalarının ardından, okul ihtiyaçlarının ekonomik ve pratik bir alışveriş deneyimiyle karşılanmasına yardımcı olmak için "alışveriş trendlerini" paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, internet üzerinden yapılan okul alışverişi aramalarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttığını belirterek, "Okul dönemi ülkemizde aileler için çok önemli bir dönem. Okula yeni başlayan ya da devam eden çocuklarının her ihtiyacını eksiksiz karşılamak isteyen aileler hem en ekonomik hem de en kaliteli ürünleri bulmanın peşinde. Biz de Hepsiburada olarak bu ihtiyaca özel 'okula dönüş' konsepti altında, müşterilerimize en çok talep ettikleri yüzlerce çeşit ürünü tek tıkla ulaştırarak onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu vesileyle Hepsiburada olarak, tüm öğrencilerimizin başarılı bir öğretim yılı geçirmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, okul alışverişi hazırlıklarının en çok yapıldığı Ağustos ve Eylül aylarında ailelerin tercih ettiği ürünlerin başını defterler çekerken, ardından da kalem ve yazı gereçleri geldi.

En çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla olarak sıralanırken, alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı 26-45 oldu, erkekler kadınlara oranla daha çok alışveriş yaptı.

Ebeveynler, okul alışverişlerinde öne çıkan kriterler en çok sağlığa uygun malzeme kullanımı, sağlam ve kullanışlı ürün ve çocuklarının sevdiği karakterleri barındırması olarak sıralanırken, öğrencilerin okul alışverişinde en çok önemsediği kriter ise, ürünlerin sevdikleri çizgi film karakterlerini içermesi olarak öne çıktı.

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- Çanta seçimine dikkat

Verilere göre, ebeveynler çanta seçiminde, modellerinin yanı sıra kullanım rahatlığına da bakıyor.

Özellikle okul döneminde çantalardaki ağırlık yaklaşık birkaç katına çıkabilirken, açıklamada çocukların kullanacağı çantalar seçilirken yapılacak yanlış bir tercihin, çocuklarda küçük yaşlarda başlayacak ve tüm hayatları boyunca sürecek omuz, boyun, sırt, bel ağrıları, duruş bozuklukları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Çocukların omurga ve iskelet yapılarına zarar vermemek adına dengeli kullanım sağlayan bir çanta modelinin tercih edilmesi aktarılan açıklamada, çocuklar için çanta seçerken ilk dikkat edilmesi gereken noktanın çanta askıları olduğu hatırlatıldı.

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