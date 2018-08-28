"Online okul alışverişi aramaları yüzde 40 arttı"

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "İnternet üzerinden yapılan okul alışverişi aramaları geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttı. Biz de Hepsiburada olarak bu ihtiyaca özel 'okula dönüş' konsepti altında, müşterilerimize en çok talep ettikleri yüzlerce çeşit ürünü tek tıkla ulaştırarak onların hayatını kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada, yaptığı yazılı açıklama ile yaz tatili yorgunluğu ve harcamalarının ardından, okul ihtiyaçlarının ekonomik ve pratik bir alışveriş deneyimiyle karşılanmasına yardımcı olmak için "alışveriş trendlerini" paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, internet üzerinden yapılan okul alışverişi aramalarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttığını belirterek, "Okul dönemi ülkemizde aileler için çok önemli bir dönem. Okula yeni başlayan ya da devam eden çocuklarının her ihtiyacını eksiksiz karşılamak isteyen aileler hem en ekonomik hem de en kaliteli ürünleri bulmanın peşinde. Biz de Hepsiburada olarak bu ihtiyaca özel 'okula dönüş' konsepti altında, müşterilerimize en çok talep ettikleri yüzlerce çeşit ürünü tek tıkla ulaştırarak onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu vesileyle Hepsiburada olarak, tüm öğrencilerimizin başarılı bir öğretim yılı geçirmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.