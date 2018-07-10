FİNANS

"Online tatil pazarını kadınlar büyütüyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, tatil-seyahat sitesi sayısının son 4 yılda yüzde 57 azalmasına karşın, pazar hacminin yüzde 190 büyüdüğüne dikkat çekti ve bu artışta kadınların önemli payı bulunduğunu vurguladı.

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, tatil-seyahat sitesi sayısının son 4 yılda yüzde 57 azalmasına karşın, pazar hacminin yüzde 190 büyüdüğüne dikkat çekti ve bu artışta kadınların önemli payı bulunduğunu vurguladı.
Sektörün son bir yılda 2.5 milyon yeni müşteri kazandığını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Çiğdemli, sektör dinamikleriyle alakalı şu bilgileri verdi:
"Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) aylık en az 15 bin ziyaretçisi olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 ve 2018’de hazırladığı raporlara göre, Türkiye’de online alışveriş sitesi sayısı son 4 yıldır sürekli azalıyor.
"Site sayısı 2014 başında bin 263 iken 2018 başında bu sayı 799’a düştü.
"Gençler ve çalışan kadınların yoğun ilgisiyle sürekli büyüyen online alışveriş sektörü, son bir yılda 2.5 milyon müşteri daha kazandı.
"TÜİK’in araştırmasına göre, 15 milyona yükselen sanal alışveriş müşterilerinin 8.7 milyonunu erkekler, 6.3 milyonunu da kadınlar oluşturuyor.
"İnternetten alışveriş yapan her 100 kadından 76’sı yılda en az bir kez giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri satın alırken, yüzde 31’i de yılda en az bir kez internet üzerinden otel-seyahat harcaması yapıyor.
"TÜİK verilerine göre seyahat başına yapılan ortalama harcama 388 lirayı buluyor.
"Verilere göre, yerli turistlerin seyahat harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52.9 artarak 6 milyar 882 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşmişti.
"Karşılaştırmalı siteler, kampanyalar ve müşterinin tüm beklentilerini öngörerek bir satın alma süreci sağlayan siteler, tatil ve seyahat alışkanlıklarını da değiştiriyor.
"Kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bilgi alma ve işlem yapma kanalları da online dünyaya kaymış durumda.
"Türkiye’de tatil amaçlı seyahatlere çıkanların yüzde 90’ı, iş seyahatlerine çıkanların ise yüzde 80’e yaklaşan kesimi, planlarını online tatil siteleri üzerinden yapıyor."

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