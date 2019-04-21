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Ons altın, 16 haftanın en düşük seviyesini gördü

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda azalan risk algısıyla 18 Nisan'da 16 haftanın en düşük seviyesi olan 1.271,3 dolara geriledi - GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: - "Altının ons fiyatının 1.281 doların altında kalmaya devam etmesi durumunda 1.273 dolar başta olmak üzere 1.268 ve 1.263 dolara kadar gerileme olabilir" - Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan: - "Ons altında ana trend henüz tamamen aşağı dönmüş değil ve 1.265-1.279 dolar bölgesi üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli yön yukarıda kalmaya devam edecektir. Yükselişte ise 1.325 dolar bizim için kritik eşik konumunda yer almakta"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Küresel piyasalarda azalan risk algısıyla gerileyen altının ons fiyatı, 18 Nisan'da 1.271,3 dolar ile 16 haftanın en düşük seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvillerinin sakin seyri, azalan jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle değer kaybeden ons altın, 18 Nisan'da 16 haftanın en düşük seviyesi olan 1.271,3 dolara geriledi.

Değer kaybını üst üste 4. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 1,15 azalışla 1.275,8 dolardan tamamladı.

- "Güçlü dolar ve ABD faizlerindeki toparlanma ons altın için negatif hava yarattı"

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok büyük merkez bankasının, küresel ekonomideki sorunlar yüzünden uyguladığı gevşek para politikalarıyla ekonomik büyümeyi desteklemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çin’in de uyguladığı teşvikler, büyüme performansı üzerinde işe yaramış görünüyor. Bununla birlikte piyasa katılımcıları açısından artan rahatlama ve risk iştahı ile beraber mevcut piyasa ortamında altın açısından kısa vadede aşağı yönlü riskler daha aktif hale gelmiştir. Küresel ekonomik koşullarda potansiyel bir iyileşme algısı, risk iştahını artırarak altının çekiciliğini azaltmıştır."

Son dönemde küresel ekonomiye ilişkin iyileşme ve piyasalarda risk varlıklarının ralli etmesinin altının durumunu zayıflattığını ifade eden Erkan, güçlü dolar ve ABD faizlerindeki toparlanmanın da ons altın fiyatları için negatif hava yarattığını söyledi.

Erkan, ons altın fiyatının 1.281 dolar seviyesinin altında kalmayı devam etmesi durumunda 1.273 dolar başta olmak üzere 1.268 ve 1.263 dolara kadar gerileme olabileceğini belirterek, "Bu aşamada 1.263 ve 1.281 dolar arasındaki bölgeye dikkat etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli olası tepkilerin güç kazanabilmesi için 1.281 dolar bölgesi üzerindeki olası hareketlerin ana trende referans olacak 1.302- 1.307 dolar bölgesi üzerinde kalıcılık oluşturup oluşturmayacağına bakacağız. 1.263 dolar seviyesi altı ise negatifliğin derecesini artırabilir." diye konuştu.

- "Piyasalar, resesyon endişesini nispeten azalttı"

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da altının ons fiyatında 1.300 dolar üzerindeki hareketin kısa sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki gelişmelere baktığımızda, aslında piyasanın ABD Merkez Bankası (Fed) cephesindeki beklentileri biraz daha netleşti. Piyasa 2019 sonu ve 2020 başı için resesyon sinyallerini yüksek tutarken, bunun da tahvil faizlerini aşağı çektiğini, borsaların baskılandığı bir dönemde altının da talep gördüğünü izledik. Altının ons fiyatında 1.300 dolar üzeri hareketi bu tarafıyla okurken, göstergeler şu an altın aleyhine dönmüş durumda. Piyasalar, resesyon endişesini nispeten azalttı."

Taştan, bu yılın ilk çeyreğinde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda risk iştahını yeniden yükselttiğini belirterek, özellikle ABD faizlerinin yükselişe geçmesinin altının fiyatını aşağı çektiğini söyledi.

Altın vadeli kontratlarda büyük yatırımcıların alım tarafındaki pozisyonlarını azalttıklarını aktaran Taştan, "Ons altında ana trend henüz tamamen aşağı dönmüş değil ve 1.265-1.279 dolar bölgesi üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli yön yukarıda kalmaya devam edecektir. Yükselişte ise 1.325 dolar, bizim için kritik eşik konumunda yer almakta." ifadelerini kullandı.

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