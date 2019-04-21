Ons altın, 16 haftanın en düşük seviyesini gördü

"Çin’in de uyguladığı teşvikler, büyüme performansı üzerinde işe yaramış görünüyor. Bununla birlikte piyasa katılımcıları açısından artan rahatlama ve risk iştahı ile beraber mevcut piyasa ortamında altın açısından kısa vadede aşağı yönlü riskler daha aktif hale gelmiştir. Küresel ekonomik koşullarda potansiyel bir iyileşme algısı, risk iştahını artırarak altının çekiciliğini azaltmıştır."

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok büyük merkez bankasının, küresel ekonomideki sorunlar yüzünden uyguladığı gevşek para politikalarıyla ekonomik büyümeyi desteklemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

ABD 10 yıllık tahvillerinin sakin seyri, azalan jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle değer kaybeden ons altın, 18 Nisan'da 16 haftanın en düşük seviyesi olan 1.271,3 dolara geriledi.

Son dönemde küresel ekonomiye ilişkin iyileşme ve piyasalarda risk varlıklarının ralli etmesinin altının durumunu zayıflattığını ifade eden Erkan, güçlü dolar ve ABD faizlerindeki toparlanmanın da ons altın fiyatları için negatif hava yarattığını söyledi.

Erkan, ons altın fiyatının 1.281 dolar seviyesinin altında kalmayı devam etmesi durumunda 1.273 dolar başta olmak üzere 1.268 ve 1.263 dolara kadar gerileme olabileceğini belirterek, "Bu aşamada 1.263 ve 1.281 dolar arasındaki bölgeye dikkat etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli olası tepkilerin güç kazanabilmesi için 1.281 dolar bölgesi üzerindeki olası hareketlerin ana trende referans olacak 1.302- 1.307 dolar bölgesi üzerinde kalıcılık oluşturup oluşturmayacağına bakacağız. 1.263 dolar seviyesi altı ise negatifliğin derecesini artırabilir." diye konuştu.

- "Piyasalar, resesyon endişesini nispeten azalttı"

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da altının ons fiyatında 1.300 dolar üzerindeki hareketin kısa sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: