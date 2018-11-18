Ons altın 5 haftanın en düşük seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Küresel piyasalarda doların güçlenmesinin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden ons altın, 13 Kasım'da 1.196,4 dolar ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bu yıla 1.303 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'ya ilişkin siyasi ve ekonomik endişeler, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ile ABD Merkez Bankası'nın faiz adımları gibi yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirecek gelişmelerle 1.366 dolara kadar yükseldi.

Bu seviyelerde tutunamayan ons altın, küresel piyasalarda azalan riskler ve güçlenen doların etkisiyle düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 13 Kasım'da 1.196,4 dolar ile son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlanan ons altın bu haftayı yüzde 0,92 primle 1.221,1 dolardan tamamladı.

Uzmanlar, doların uluslararası piyasalarda yüksek hacme sahip 5 gelişmiş ülke para birimi ve avro karşısındaki değerini gösteren dolar endeksindeki değerlenmenin ons altındaki değer kayıplarını hızlandırdığını söyledi. Dolar endeksinin 95-96 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ons altındaki satış baskısının devam edebileceğini ifade eden uzmanlar, bu durumda 1.150 dolarların, tepki alımlarında ise 1.230 doların gündeme geleceğini ifade etti.