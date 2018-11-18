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Ons altın 5 haftanın en düşük seviyesini gördü

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ons altın bu hafta 1.196,4 dolar ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü - A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan: - "Dünyada faizlerin yükseldiği bir ortamda altındaki cazibe düşüyor" - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci: - "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerinden ılımlı mesajların gelmesi, yatırımcıları ons altın gibi güvenli limanlardan uzaklaştırdı ve dolara yönlendirdi"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Küresel piyasalarda doların güçlenmesinin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden ons altın, 13 Kasım'da 1.196,4 dolar ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bu yıla 1.303 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'ya ilişkin siyasi ve ekonomik endişeler, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ile ABD Merkez Bankası'nın faiz adımları gibi yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirecek gelişmelerle 1.366 dolara kadar yükseldi.

Bu seviyelerde tutunamayan ons altın, küresel piyasalarda azalan riskler ve güçlenen doların etkisiyle düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 13 Kasım'da 1.196,4 dolar ile son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlanan ons altın bu haftayı yüzde 0,92 primle 1.221,1 dolardan tamamladı.

Uzmanlar, doların uluslararası piyasalarda yüksek hacme sahip 5 gelişmiş ülke para birimi ve avro karşısındaki değerini gösteren dolar endeksindeki değerlenmenin ons altındaki değer kayıplarını hızlandırdığını söyledi. Dolar endeksinin 95-96 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ons altındaki satış baskısının devam edebileceğini ifade eden uzmanlar, bu durumda 1.150 dolarların, tepki alımlarında ise 1.230 doların gündeme geleceğini ifade etti.

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- "Altını yukarı çekecek gelişmeler azalıyor"

A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, altın talebinin piyasanın istediği ve altın yatırımcısını tatmin edecek düzeyde olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bunun temelde iki sebebi var. Buna sonradan üçüncüyü de ekleyeceğiz. Temeldeki iki sebepten biri kuşkusuz ABD Merkez Bankası (Fed) ve dünyada faizlerin yükseldiği bir ortamda altındaki cazibe düşüyor. Faiz artıran merkez bankalarına gelecek yıl Avrupa Merkez Bankası (ECB) da eklenecekken altındaki baskı olağan. İkincisi ise piyasa belirli şokları fiyatladı ve S&P500 endeksi 2.700 puanların altında kalıcı olmadan yeni bir spekülatif altın talebi beklentisinde değiliz. Altını yukarı çekecek gelişmeler azalıyor."

Taştan, altının ons fiyatında 1.192-1.182 dolar önemli destek seviyesi olduğunu belirterek bu seviyelerde piyasaların yeni tepkiler verebileceğini kaydetti.

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- Güçlü gelen ABD verileri ons altını baskıladı

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de doların küresel piyasalarda değer kazanması ve son gelen ABD verilerinin güçlü seyretmesi ons altını baskıladığını söyledi.

Fed'in kasım ayı toplantısında güçlü mesajlarını sürdürmesinin aralık ayı toplantısı için faiz artırım ihtimallerini kuvvetlendirdiğini ifade eden Cevizci, bu durumun da ons altın açısından negatif bir gelişme oluşturduğunu dile getirdi.

Cevizci, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerinden ılımlı mesajların gelmesinin yatırımcıları ons altın gibi güvenli limanlardan uzaklaştırdığını ve dolara yönelmelerine neden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"ABD endekslerinde yakın dönemde yaşanan sert satışların etkisi ile ons altında bir miktar toparlanma görsek de endeks kanadının kayıplarını geri almasının ardından ons altında yeniden realizasyonların yaşandığı dikkati çekti. Ons altın için yukarıda 1.242 dolar seviyesi önemli bir üst noktaya işaret etmekte ve aşağıda ise 1.200 dolar seviyesini uzun süredir izlediğimiz yatay bandın alt noktası olarak takip ediyoruz."

Brexit sürecine dair gelecek açıklamalar ile İtalya'da bütçe problemine yönelik AB komisyonunda alınacak kararların Avrupa kanadında öne çıkan gelişmeler olduğunu ifade eden Cevizci, ABD ve Çin kanadından gelebilecek olası açıklamaların da piyasalar üzerinde etkili olacağını sözlerine ekledi.

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Altın piyasalar

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