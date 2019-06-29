Ons altın ilk yarıda yüzde 10 değer kazandı

Ons altındaki son yükselişlerin gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen genişleyici söylemlere borçlu olduğunu ifade eden Taştan şunları kaydetti:

ABD ve İran arasındaki gerilim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, haziran ayında 1.438,80 dolar ile Mayıs 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

"Özellikle Fed'den beklenen faiz indirimi adımının ani olması altının bu ivmesindeki ana etken oldu. Yılın başlarında 'Fed’den kaç faiz artırımı gelir' tartışması hızlı bir şekilde 'Fed’den kaç faiz indirimi gelir'e dönüştü ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin konuşmaları da piyasaları faiz indirimine hazırladı. Altın ise bu ortamda hem gerileyen ABD tahvil faizlerinden, hem de dolar endeksindeki düşüşten beslendi."

Gelecek dönemde ons altı fiyatında kısa vadede 1.400 doların altına bir düzeltmenin şaşırtıcı olmayacağını ifade eden Taştan, ABD-İran gerginliğinde şu ara yeni haber akışı beklemediklerini ancak yılın ikinci yarısında 1.400 doların üzerindeki hareketin devam edeceği kaydetti.

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Fed’in faiz indirmesi beklentilerine ek olarak, ABD-İran ilişkilerinin kötü bir şekilde gerginleşmesinin altın fiyatlarını destekleyici dinamikler olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ABD ve İran arasındaki ihtilafın devam etmesinin piyasa istikrarı açısından en büyük risklerden biri olduğunu bildiren Erkan şunları kaydetti: