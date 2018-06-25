"Önümüzde belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Bartın, Bolu, Sakarya ve Karabük'te sanayi ve ticaret odaları başkanları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarının, ülkedeki belirsizlik ortamını sona erdirdiğini ve yabancı yatırımcılar için cazibe ortamı yarattığını bildirdi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçimin yüzde 90'a yaklaşan olağanüstü yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirildiğini belirterek, sonuçların tüm millet için hayırlı olmasını diledi. Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliğin de ortadan kalktığını aktaran Zeytinoğlu, bundan sonra asıl gündem olacak ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini ifade etti. Zeytinoğlu, "Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yabancı sermayenin de katkısıyla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama her alanda daha güçlü bir Türkiye için seferber olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Özellikle ihracat ile eğitimde seferberlik yapılmasının ve AB uyum konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde ihracatta ve eğitimde seferberlik yapmalıyız. Üretim ve ihracata ağırlık vermek için ilk olarak yabancı sermaye girişinin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Ülkemiz için önemli bir çıpa olan AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımları atmalıyız ve Gümrük Birliği modernizasyon sürecine ağırlık vermeliyiz. 2004 yılında tam üyelik müzakereleri ile yaptığımız hamlenin tekrarlanması ile yabancı yatırımın hızlanacağına inanıyoruz. Yeni dönemde, OHAL'in sona ermesiyle birlikte ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." 2023 hedeflerinin revize edilmesi gerektiğini belirten Zeytinoğlu, "Yıllık ihracat artış hızımız yüzde 13 olursa 2023 yılı sonunda 350 milyar doların üzerinde bir ihracat performansına ulaşıyoruz. Bu rakamı ulaşılabilir bir hedef olarak görüyor ve 2023 yılı ihracat hedefimiz olması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. \ - "Gün ekonomiye odaklanma günüdür" Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da seçimlerin demokrasinin yapı taşları, olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Türk halkının yoğun ilgiyle sandığa giderek iradesini beyan ettiğini ve kararını verdiğini belirten Bulut, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 27. dönem milletvekillerini tebrik etti. Bulut, böylesi önemli bir süreçte Kocaeli iş dünyası olarak beklentilerini hatırlatmakta fayda gördüklerine dikkati çekerek, "Yeni sistemle birlikte artık daha fazla ekonomiye odaklanmamız ve seçimle birlikte oluşan pozitif atmosferin ekonomiye daha fazla yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Gün ekonomiye odaklanma günüdür. Yeni sistemin ve yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ise seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi. Ülkedeki istikrarın devamını dilediklerini vurgulayan Balık, şunları kaydetti: "Ekonomide aylardır belirgin bir sıkıntı hakimdi. Sabah saatlerinde dolar bir düşme eğilimindeydi. İnşallah sabitlenir, herkes önünü görür. En küçük esnaftan en büyük fabrika sahibine kadar ekonomi bizim için önemli. İş dünyasında olsun, vatandaş olarak olsun tek beklentimiz ekonomide istikrar. Evine iki poşet erzak alan vatandaş da, ihracatçı sanayici de aynı şeyi düşünüyor. Onun için ekonomide istikrarın sürmesi önemli. Bu seçimlerden sonra ekonomimiz istikrara kavuşacaktır. İnşallah temennimiz de o yöndedir."

\ - "İstikrar ortamının üzerinde yükselen bir Türkiye için çalışmaya devam etmeliyiz" Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de, "Ekonomimizin dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olması gibi önemli bir hedefimiz var. Bunun için de içeride ve dışarıda güçlü, ayakları yere her zaman sağlam basan, güven ve istikrar ortamının üzerinde yükselen bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Ateş, Türk milletine yakışır bir demokratik zeminde ve yüksek bir katılım oranıyla yapılan 24 Haziran seçimleri sonrasında, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme başlangıç yaptığını ifade etti. Ekonomideki rekabetin artık global ölçeğe taşındığına da dikkat çeken Ateş, bu uluslararası ekonomik yarışın güçlü aktörlerinden birisi olabilmek için en temel beklentilerinin, Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesi ve kalkınması sürecinde ekonominin omurgasını oluşturan özel sektörün önünü açacak, sonuç odaklı çalışmalar olduğunu vurguladı. \