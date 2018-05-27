"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak Türkiye bilgi çağını kaçırır. Hızlı bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bunu yapacak olanlar da bu ülkenin insanlarıdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Eskişehir Ticaret Odasını (ETO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, devlet ile vatandaş, hükümet ile vatandaş arasındaki güveni yeniden inşa edebileceklerini kaydetti.

Bu inşayı yapmanın yollarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu inşanın yolu ne? Bu güveni nasıl sağlayacağız? Bunun dünyada bilinen tek yolu demokrasidir. İkinci yol da şu: Öyle güçlü bir demokrasi oluşturmalıyız ki hiç kimse can ve mal güvenliğinden endişe duymayacak. Biz özgürlüğü, demokrasiyi savunuyoruz. Bir arada özgürce yaşamak istiyoruz. Düşüncelerimiz farklı olabilir, farklı söylemlerimiz olabilir ama ülkede huzur içinde yaşamayı istiyoruz. İş dünyası için de bu önemli. İş dünyasının da demokrasi için ortak mücadele vermesi lazım. Ekonomide geldiğimiz nokta iç açıcı değil. Türk lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Değerini kaybediyor. Dünyada en çok değer kaybına uğrayan Türk lirası. Dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke Türkiye. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Bir yerde bir hatamız var. Bu hatayı hepimizin görmesi ve düzeltmesi lazım. 10'u aşkın vergi affı çıktı. Niye vergi affı çıkar? Vatandaş gösterdiği beyanı ödeyemiyor. Bu hep böyle mi gidecek? Vergisini düzenli ödeyen var. Onu cezalandırmış oluyorsunuz. 'Adalet' denen kavramın da içini boşaltmış oluyorsunuz."