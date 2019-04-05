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"Önümüzdeki dönem ekonomide tam bir icraat dönemi olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Bizim için önümüzdeki dönem ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak" - "Son çeyrekte net ihracatımızın büyümeye katkısı 9,7 puan olmuştur. Bu rakamlar da gösteriyor ki artık ihracat Türkiye ekonomisinde belirleyici bir güç olmuştur" - "(İstişare toplantıları sayesinde) Bundan sonra da eşgüdümle beraber olarak yeni projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Biz burada iş dünyası ile devletin gücünü birleştirerek daha etkin ve başarılı sonuçlar alacağız"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, "Bizim için önümüzdeki dönem ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, istişare toplantılarında iş dünyasının hemen hemen hepsini temsil eden STK'ların başkanları ile her ay bir araya geldiklerini, bu başkanlarla sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdıklarını, geleceği planladıklarını anlattı.

Brexit, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeni pazarlar ve benzeri konularda da beraber yol haritaları hazırladıklarını dile getiren Pekcan, ortak çalışma grupları kurduklarını, sivil toplumun gücü ile devletin gücünü birleştirerek daha katma değerli bir çalışma oluşturmaya ve ekonomiye daha pozitif katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ruhsar Pekcan, seçim sürecini tamamladıklarını anımsatarak, "Bundan böyle Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere artık odak noktamız ekonomi. Ve önümüzdeki 4-4,5 yılda gündemimizde projelerimiz ve ekonomiye odaklanacağımız bir dönem var." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önümüzdeki günlerde ekonomide atılacak reformlarla ilgili açıklamalarda bulunacağını anımsatan Pekcan, "Önümüzdeki dönem ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için." diye konuştu.

Pekcan, esnaflarla, ihracatçılarla ve benzeri kesimlerle yaptıkları görüşmelerden ve onların kendilerine ilettikleri sorunlara getirdikleri çözümlerden bahsederek, Ticaret Bakanlığı olarak bu dönemde ihracatı, ihracatın ithalatı karşılama oranını artırmayı, gümrüklerde dijitalleşmeyi ön plana çıkarmayı, e-ticarete ağırlık vermeyi hedeflediklerini söyledi.

"Dünyada ticaretin en hızlı, en kolay ve en güvenilir yapıldığı nadir ülkeler ligine yükselmeyi amaçlıyoruz." diyen Pekcan, "İç ve dış ticarette çağın en ileri seviyesindeki icraatları ortaya koyarak adımlarımızı atma yönünde devam ediyoruz. Artık bundan böyle bizim için icraat dönemidir." dedi.

- "Teknolojik dönüşümde büyük fırsatlar var"

Pekcan, küresel ekonomideki sıkıntılardan bahsederek, Avrupa ekonomisinin büyümesinin ve dünya ticaretinin yavaşlayacağının öngörüldüğünü anlattı.

Küresel ekonomideki rüzgarların hız kestiğini dile getiren Pekcan, ancak dünya teknolojisindeki gelişmelerin ve küresel ekonominin ortaya koyduğu yeni trendlerin pek çok fırsatı ortaya koyduğunu söyledi.

Pekcan, "Blockchain, yapay zeka, e-ticaret, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin dünya ticaretini şekillendireceği bir dönemden geçiyoruz. e-ticaretin 2016'ya kadar dünya küresel ticaretteki miktarı 27,7 trilyon dolara ulaşmıştır. Kısacası bu teknolojik dönüşümde çok büyük fırsatlar var, Ticaret Bakanlığı olarak biz bu teknolojik dönüşümleri yakalamak için çalışmalara odaklanmış bulunuyoruz." dedi.

- "İlk çeyrekte dış finansman ihtiyacımız 15,2 milyar dolar azaldı"

Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre mart ayı ihracatının 16 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, yılın ilk çeyreğindeki ihracatın yüzde 3,34 yükseldiğini, ithalatın da yüzde 21,46 azaldığını bildirdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,1 iken bu rakamın 2019'un aynı döneminde yüzde 88,2'ye yükseldiğini dile getiren Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ne demek? Ülkemizin dış finansman ihtiyacı, borçlanma ihtiyacı azalıyor demek. İlk üç aydaki dış ticaret rakamlarımızı 2018'in aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde dış finansman ihtiyacımız 15,2 milyar dolar azalmıştır. İkincisi net ihracatımızın Türkiye'nin büyümesine katkısıdır.

Küresel ekonominin içinden geçtiği bu şartlarda Türkiye ekonomisi yüzde 2,6 büyümüştür. Bu büyümeye dış ticaretimizin katkısı yüzde 4,2'dir. Üçüncü çeyrekte dış ticaretimizin büyümeye katkısı 6,73, son çeyrekte net ihracatımızın büyümeye katkısı 9,7 puan olmuştur. Bu rakamlar da gösteriyor ki artık ihracat Türkiye ekonomisinde belirleyici bir güç olmuştur. Amacımız; önümüzdeki dönemde de reformlarımız artırarak bu pozitif katkıyı ihracatımızı ve ihracatımızın ithalatı karşılama oranını artırarak devam ettirmektir."

- "2019 inşallah bizim için bir icraat yılı olacak"

Pekcan, ilk 100 günlük eylem planı kapsamında yapılanlardan bahsederek, bakanlığın son yıllarda hayata geçirdiği reformları ve projeleri anlattı.

Esnaf ve sanatkârın ihracatçı yapılması, ihracatın tabana yayılması, markalaşma, yeni teknolojilerin kullanımı ve e-ticaret gibi alanlarda yaptıkları faaliyetlerden bahseden Pekcan, teknolojiden daha fazla istifade edilerek kaçakçılığın önlenmesi için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Pekcan, kâğıtsız gümrük devrini başlattıklarını, ihtisas serbest bölgesi kurulması yönündeki mevzuatı hazırladıklarını kaydederek, elektronik ticaretin kayıt altına alınması için ilgili programın sürdüğünü bildirdi.

Sınır kapılarının modernizasyonuna değinen Pekcan, Habur ve Kapıkule ilgili genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Pekcan, "Biliyorsunuz martta Kapıkule'de bir rekora ulaştık. 30 bin 568 araç geçti Kapıkule'den ve bu cumartesi-pazar hiç kuyruk yoktu. Bu çalışmaları inşallah artırarak devam edeceğiz. 2019 inşallah bizim için bir icraat yılı olacak." dedi.

Yüksek teknolojili ürün ihracatını artırma hedeflerinden bahseden Pekcan, mevzuat modernleştirmesi, sadeleştirme ve yeni ticari pazarlara yoğunlaşmaya odaklandıklarını anlattı.

- İş dünyasının dev STK'larının başkanları toplantıda hazır bulundu

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

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