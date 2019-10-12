Turizm sektörünün ekonominin dinamolarından biri olmaya devam ettiğini belirten Kaslowski, "Sektörde yaşadığımız daralma dönemi bize yatırım ve iş ortamının güven unsuruna, öngörülebilirliğe ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Bu dönem sektörün sürdürülebilirliği açısından hayati birçok konuyu etraflıca bir kez daha gözden geçirmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Simone Kaslowski, "Harekatın sınırlarımızda güvenlik ve huzuru kalıcı olarak sağlamasını temenni ediyorum. Terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "Yatırımların yenilenmesi, trendleri dikkate alarak yeni yatırımların cesaretlendirilmesi gibi önümüzdeki dönem için birçok önemli konu var." dedi.

- "İnovatif tedbirlere ağırlık vermeliyiz"

Bodrum'un potansiyeline dikkati çeken Kaslowski, şöyle devam etti:

"Sektörde dönüşümü tüm boyutlarıyla hızlandırmalı ve ülkemizin marka değerinin yükseltilmesi yönünde inovatif tedbirlere ağırlık vermeliyiz. Bu süreçte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının misyonu ve etkinliği kuşkusuz çok kritik rol oynayacaktır. Yatırımların yenilenmesi, trendleri dikkate alarak yeni yatırımların cesaretlendirilmesi gibi önümüzdeki dönem için birçok önemli konu var. Bunların arasında ülkemizin kitle turizmi dışında dört mevsim yoğun talep gören bir turizm merkezi haline gelebilmesi için potansiyeli arzu edilen seviyeye çekmeyi çok çok önemli görüyoruz."

Kaslowski, birçok farklı sektörün de etkileşim alanında olan turizm sektöründe, çeşitliliği artıracak programları öncelikli hale getirmenin yaratacağı katma değerin çok yüksek olacağına inandığını dile getirdi.

Akdeniz ve Ege'de son dönemde turizmin yanı sıra çevre ve iklim değişikliği tartışmalarının da önemli bir gündem maddesi olduğuna işaret eden Kaslowski, "Raporlar, ülkemizin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olacağını gösteriyor. Maalesef bu etkileri Bodrum dahil birçok beldemizde yaşamaya da başladık." dedi.