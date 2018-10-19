İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) ve Pegasus’un ardından Onur Air de Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye destek kararı aldı. Onur Air, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yurt içi biletlerinde yapacağı satışlarda yüzde 10 indirim uygulayacak.
Onur Air’in resmi internet sitesi üzerinden Türkiye kazanacak başlıklı bir duyuruda şu cümleler yer aldı: “Enflasyon ile mücadelede biz de varız! 31 Aralık'a kadar yurt içine yüzde 10 indirimli uçma fırsatını kaçırmayın. Ödeme sayfasında yer alan “Türkiye Kazanacak” butonuna tıklayarak indirimden yararlanabilirsiniz”
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