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Onur Air Genel Müdürü Tosun "Turizm İstişare Kurulu"nda

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

Turizmi ekonominin verimli sektörü haline getirecek politikalar üretmek ve Türkiye markasını güçlendirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Turizm İstişare Kurulu hayata geçirildi - Onur Air Genel Müdürü ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği Başkanı Tosun: -"Türkiye’nin turizm master planının oluşturulmasına öncülük etmek amacıyla kurulan Turizm İstişare Kurulu sayesinde havacılık ve turizm sektörü temsilcileri birlikte hareket edecek ve ortak kararlar alınacak"

İSTANBUL (AA) - Turizmi ekonominin verimli bir sektörü haline getirecek politikalar üretmek ve Türkiye markasını güçlendirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde Turizm İstişare Kurulu hayata geçirildi.

Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, turizm sektörünün bileşenleri arasında güç birliği oluşturmak, turizmi ekonominin verimli bir sektörü haline getirecek politikalar üretmek ve Türkiye markasını güçlendirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turist Rehberleri Birliği(TUREB), Deniz Turizmi Birliği (DTB) ile Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) bir araya gelerek Turizm İstişare Kurulu’nu hayata geçirdi.

Protokol Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Teoman Tosun şunları kaydetti:

" Yeni kurulan Turizm İstişare Kurulu havacılık sektörü açısından çok önemli bir girişim. Çünkü turizmin en önemli unsurlarının başında gelen havacılık sektörünü TÖSHİD olarak bu kurulda temsil ederek hem turizm hem de havacılık adına çok olumlu adımlar atabilme imkanına kavuştuk. Türkiye’nin turizm master planının oluşturulmasına öncülük etme amacıyla kurulan Turizm İstişare Kurulu sayesinde havacılık ve turizm sektörü temsilcileri birlikte hareket edecek ve ortak kararlar alınacak."

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