FİNANS

Onur Air'in yeni uçuş noktası Kuveyt oldu

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun: - "Kuveyt, Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden birine sahip ve önemli bir ticaret merkezi. Turizm potansiyeli ile de öne çıkan Kuveyt'i uçuş ağımıza kattığımız için mutluyuz"

İSTANBUL (AA) - Onur Air, Orta Doğu'nun en önemli şehirlerinden Kuveyt'e tarifeli seferler başlatıyor.

Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, Kuveyt uçuşlarının biletleri, tüm vergiler dahil 96 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

4 Haziran'da başlayacak uçuşlar, haftanın 6 günü İstanbul’dan Kuveyt’e saat 00.30’da, Kuveyt’ten İstanbul'a saat 05.00'de gerçekleşecek. Onur Air’in Airbus A330 uçaklarıyla düzenlenecek uçuşlar, 3 saat 30 dakika sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, "Kuveyt, Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden birine sahip ve önemli bir ticaret merkezi. Turizm potansiyeli ile de öne çıkan Kuveyt’i uçuş ağımıza kattığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt uçuşlarının biletleri, Onur Air’in web sitesi www.onurair.com'dan, mobil uygulamadan, 0850 210 66 87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi’nden ve yetkili satış acentelerinden satın alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Onur Air

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