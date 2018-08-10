FİNANS

Onur Market'ten yeni mağaza

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın Merkez Nilüfer ilçesinde yeni mağaza açan zincir marketin Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Türkiye istihdamına toplam 5 bine yakın personelle katkıda bulunduklarını, 30 kişiye daha iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Onur Market'ten yeni mağaza

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Merkez Nilüfer ilçesinde yeni mağaza açan zincir marketin Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Türkiye istihdamına toplam 5 bine yakın personelle katkıda bulunduklarını, 30 kişiye daha iş imkanı sağladıklarını söyledi.
'Alışverişte Onur Sözü' sloganı ile hizmet veren Onur Market, yatırımlarını devam ettiriyor. Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Gazi Caddesi üzerinde 800 metrekarelik yeni mağazanın açılışında konuşan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, yeni mağazada 30 çalışanın istihdam edildiğine dikkat çekti. Gök, "Türkiye istihdamına toplam 5 bine yakın personeliyle katkıda bulunan marketimiz her gün ilk günkü heyecanla Türkiye'nin en başarılı perakende markası olmak için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Mağazada, müşterilerin rahatça alışveriş yapabilmeleri için her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirten Gök, tüm şubelerinde bulunan ürün çeşidinin yeni mağazalarında da yer aldığını söyledi.
Marketin açılış kurdelesini Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Mali ve Destek Operasyonları Müdürü Hakan Özen, Ticaret Operasyonları Müdürü Onur Özen ve Satış Operasyonları Müdürü Celal Peker ile törene katılan vatandaşlar kesti.

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Onur Market'ten yeni mağazaOnur Market'ten yeni mağaza

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