OPEC kararı piyasaları yeniden dengelemeyi amaçlıyor

ÖVÜNÇ KUTLU - Uluslararası bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi Energy Aspects'in Makro Araştırmalar Direktörü Yasser Elguindi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) geçen hafta aldığı üretimi artırma kararını değerlendirirken Suudi Arabistan, Rusya ve Körfez ülkelerinin petrol piyasasında oluşan talebi daha fazla bastırmak istemediklerini belirterek, "Bu ülkeler, 2017 başından bu yana yapmaları gerekenden daha fazla petrol kesintisi gerçekleştirdi ve şimdi bunu düzeltmek için güçlü çaba sarf ettiklerini ortaya koydular." dedi.

Elguindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC dışı ülkelerin üretimi artırma kararını desteklediğini söyledi.

Söz konusu üretim artışının miktarı kadar süresinin de önemli olduğunun altını çizen Elguindi, bu yılın sonuna kadar Rusya'nın günlük üretimini ortalama 150 bin varil, Suudi Arabistan'ın ise günlük ortalama 500 bin varil artırmasının beklendiğini kaydetti.

Elguindi, OPEC içindeki bütün ülkelerin petrol üretimini artıramayacağını ve dolayısıyla küresel piyasada arz sıkıntısı ihtimalinin oluşabileceğini ifade etti.