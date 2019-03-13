OPEC Petrol Sepeti 0.29 dolar artışla 66.30 dolara yükseldi

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, 14 hampetrolden oluşan petrol sepetinin fiyatı, Salı günü 0.29 dolar artışla 66.30 dolara yükseldi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen OPEC sepet fiyatı, Pazartesi günü varili 66.01 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor

