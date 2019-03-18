FİNANS

OPEC Petrol Sepeti 66.91 dolara geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 0.38 dolar düşüşle varil başına 66.91 dolara geriledi.

İstanbul, 18 Mart (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 0.38 dolar düşüşle varil başına 66.91 dolara geriledi.
Böylece, hafta başında 66.01 dolar düzeyinde olan OPEC Petrol Sepeti bir haftada 0.9 dolar yükseldi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Perşembe günü 67.29 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasındaYüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında
Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.