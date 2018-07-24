OPEC Petrol Sepeti 71.85 dolara yükseldi

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.28 dolar artışla varil başına 71.85 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 71.57 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti; Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
20 bin öğretmenin ataması yapıldı! Atama sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?
Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?
Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...
Borsa haftaya nasıl başladı?
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum