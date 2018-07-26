OPEC Petrol Sepeti 72.87 dolara yükseldi

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Çarşamba günü 0.86 dolar artışla 72.87 dolara yükseldi. OPEC'in referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 72.01 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti; Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.



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