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OPEC Petrol Sepeti 74.75 dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.66 dolar artışla varil başına 74.75 dolara yükseldi.

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.66 dolar artışla varil başına 74.75 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 74.09 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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