OPEC Petrol Sepeti 82.60 dolara düştü

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.57 dolar düşüşle varil başına 82.60 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 83.17 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
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