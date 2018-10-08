OPEC Petrol Sepeti 84.09 dolara yükseldi

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.45 dolar artışla varil başına 84.09 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 83.64 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
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