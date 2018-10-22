OPEC Petrol Sepeti geçen hafta 2.58 dolar geriledi

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı 19 Ekim'de sona eren haftada, günlük bazda 0.10 dolar ve haftalık bazda 2.58 dolar düşüşle ortalama 78.85 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 81.43 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.



PARTNER Ünlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle itti