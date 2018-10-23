FİNANS

OPEC Petrol Sepeti haftaya 0.53 dolar artışla başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı güne Pazartesi günü, günlük bazda 0.53 artışla ortalama 78.68 dolara yükseldi.

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı güne Pazartesi günü, günlük bazda 0.53 artışla ortalama 78.68 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC Petrol Sepeti, bir önceki haftanın sonunda ortalama 78.15 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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