OPEC Petrol Sepeti varil başına 72.57 dolara indi

İstanbul, 20 Mayıs (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti geçen hafta Cuma günü 0.04 dolar düşüşle, 72.57 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün 72.61 dolar düzeyindeydi.

OPEC petrol sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

