OPEC Petrol Sepeti varili 67.23 dolara yükseldi

İstanbul, 1 Nisan (DHA) - OPEC Petrol Sepeti Cuma günü 0.85 dolar artışla varil başına 67.23 dolar düzeyine yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Perşembe günü 66.38 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

