OPEC petrol sepetinin varili 66.87 dolar oldu

İstanbul, 19 Mart (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Pazartesi günü 0.04 dolar düşüşle varil başına 66.87 dolara geriledi.

Böylece, geçen hafta başında 66.01 dolar düzeyinde olan OPEC Petrol Sepeti bir haftada 0.87 dolar yükseldi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Pazartesi günü 66.91 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

