FİNANS

OPEC toplantısında gündemin üretim kısıtlaması olması bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık (DHA)

Sütün içine bir çay kaşığı karbonat eklerseniz...Sütün içine bir çay kaşığı karbonat eklerseniz...
Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalıÖzçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı
İki kardeş, kilitli pizza kutusu ürettiİki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti
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