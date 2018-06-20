OPEC toplantısında üç seçenek ele alınabilir

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimi ve fiyatlarına ilişkin belirsizlikleri gidermesinin önemli olduğunu belirterek, "İran, Irak ve Venezuela kotaların düşürülmesine karşı bu nedenle, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin gerçekleştireceği Viyana'daki toplantıda bu ülkelerin petrol üretimine yönelik beklentileri karşılanmalı. OPEC'in Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda piyasaları rahatlatmaya yönelik üç olasılık ele alınabilir." diye konuştu.

Hittle yazılı açıklamasında, Venezuela'nın ekonomik durumu ile petrol piyasalarındaki üretim ve dağıtım belirsizliklerinin yanında Libya'da meydana gelen plansız üretim kesintilerinin, OPEC içinde söz sahibi üreticilerin kararlarında dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'un, petrol üretiminin günlük olarak en az 1 milyon varil artırılması ve böylelikle dalgalanan petrol fiyatlarının durdurulabileceği yönündeki açıklamasını anımsatan Hittle, 22- 23 Haziran tarihlerinde Viyana'da yapılacak OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin alacağı kararların petrol piyasasına büyük etkileri olacağını dile getirdi.