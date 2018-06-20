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OPEC toplantısında üç seçenek ele alınabilir

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Wood Mackenzie Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle: - "İran, Irak ve Venezuella kotaların düşürülmesine karşı. Bu nedenle, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin gerçekleştireceği Viyana'daki toplantıda bu ülkelerin petrol üretimine yönelik beklentileri karşılanmalı" - "Venezuela'da günlük 380 bin varil üretim kesintisi olması ve İran'ın üretiminin yıl sonuna kadar günlük 3,4 milyon varile gerilemesi durumunda OPEC, mevcut üretim kesintisi kararını devam ettirebilir" -"(Günlük 600 bin varillik üretim artışı) Bu durumda küresel petrol fiyatları varil başına 71 ila 74 dolar arasında seyredebilir" - "OPEC'in üretimini günlük 1 milyon artırması, Rusya'nın da 300 bin varil üretim artışı yapması, kabaca 1,5 milyon varil artış durumunda, bu kararın petrol piyasalarında büyük etkisinin olacağını düşünüyoruz. Bu kararla birlikte fiyat düşüşleri Amerika'daki akaryakıt fiyatlarını da önemli ölçüde azaltarak, Trump'ın isteğini yerine getirmeye yardımcı olacaktır"

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimi ve fiyatlarına ilişkin belirsizlikleri gidermesinin önemli olduğunu belirterek, "İran, Irak ve Venezuela kotaların düşürülmesine karşı bu nedenle, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin gerçekleştireceği Viyana'daki toplantıda bu ülkelerin petrol üretimine yönelik beklentileri karşılanmalı. OPEC'in Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda piyasaları rahatlatmaya yönelik üç olasılık ele alınabilir." diye konuştu.

Hittle yazılı açıklamasında, Venezuela'nın ekonomik durumu ile petrol piyasalarındaki üretim ve dağıtım belirsizliklerinin yanında Libya'da meydana gelen plansız üretim kesintilerinin, OPEC içinde söz sahibi üreticilerin kararlarında dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'un, petrol üretiminin günlük olarak en az 1 milyon varil artırılması ve böylelikle dalgalanan petrol fiyatlarının durdurulabileceği yönündeki açıklamasını anımsatan Hittle, 22- 23 Haziran tarihlerinde Viyana'da yapılacak OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin alacağı kararların petrol piyasasına büyük etkileri olacağını dile getirdi.

Hittle, OPEC'in en önemli üyesi Suudi Arabistan'ın OPEC içerisinde alınan kararlarda bir bütünlük oluşması amacını koruyacağı ve Rusya ile sürdürdükleri ortaklığı petrol piyasasını daha sağlıklı yönetmek adına devam ettirmeyi hedefleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın petrol üretim kotalarının arttırılmasını desteklediğini belirten Hittle, "OPEC'in Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda piyasaları rahatlatmaya yönelik üç olasılık ele alınabilir." diye konuştu. Hittle, şöyle devam etti:

"Petrolün üretimi ve fiyatlarına ilişkin belirsizliklerin kaldırılması önemli. İran, Irak ve Venezuela kotaların düşürülmesine karşı. Bu nedenle, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin gerçekleştireceği Viyana'daki toplantıda bu ülkelerin petrol üretimine yönelik beklentileri karşılanmalı. Birinci olasılıkta, bu yılın ocak ayından aralığın sonuna kadar Venezuela'da günlük 380 bin varil üretim kesintisi gerçekleşmesi ve İran'ın üretiminin yıl sonuna kadar günlük 3,4 milyon varile gerilemesi durumunda, OPEC mevcut üretim kesintisi kararını devam ettirebilir. Zaten bu kesintiler arzın azalmasına sebep oluyor, o açığı da ABD kapatıyor. Göstergeler 2019'da piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ve arz fazlası oluşması durumunun 2019 yılında gündeme geleceğini gösteriyor."

- İkinci yarıda 600 bin varillik artış seçeneği

Hittle, OPEC'in piyasalardaki beklentilere cevap verebilecek ikinci seçenek olarak 2018'in ikinci yarısında OPEC ülkeleri ve Rusya'nın üretimin artırılmasını kararlaştırabileceğine işaret etti.

Wood Mackenzie tarafından yürüten çalışmalarda, üretim artışının söz konusu dönemde 600 bin varillik üretim artışı gerçekleşebileceğini aktaran Hittle, "Bu durumda küresel petrol fiyatları varil başına 71 ila 74 dolar arasında seyredebilir." dedi.

Hittle, çalışmalarda, OPEC'in yarım milyon varil civarlarında üretim artırma kararı alabileceğini, Rusya'nın ise günlük 100 bin varillik bir artışla buna katkı sağlayabileceğini ifade etti.

- Günlük üretimi 1,5 milyon varil artırma seçeneği

Hittle, üçüncü seçenek olarak küresel piyasalarda sıklıkla dile getirilen OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretimini 1,5 milyon artırması ile petrol fiyatlarının düşüşe geçebileceğini belirtti. Hittle, şunları kaydetti:

"OPEC'in üretimini günlük 1 milyon artırması, Rusya'nın da 300 bin varil üretim artışı yapması, kabaca 1,5 milyon varil artış durumunda, bu kararın petrol piyasalarında büyük etkisinin olacağını düşünüyoruz. Bu kararla birlikte fiyat düşüşleri Amerika'daki akaryakıt fiyatlarını da önemli ölçüde azaltarak, Trump'ın isteğini yerine getirmeye yardımcı olacaktır. Stoklar bu yılın yarısındaki günlük 0,9 milyon varil seviyesinden 2019'da iki katına çıkarak günlük 1,8 milyon varil olabilir. Ancak yılın ikinci yarısında üretimin kademeli artışının daha olası olduğunu düşünüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
OPEC OPEC dışı ülkeler petrol Wood MacKenzie

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