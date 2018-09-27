"OPEC üretim artışında kozunu saklıyor"

ÖVÜNÇ KUTLU - Chicago'daki broker firması Price Futures Group'un Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim miktarında değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, "Piyasada daha etkili bir zamanda üretim artışı yapmak isteyen OPEC, şu an üretim artışında kozunu saklıyor ve üretim artışına gitmiyor" dedi. Flynn, OPEC'e üye ülkeler ve Rusya'nın katılımıyla geçen pazar Cezayir'de düzenlenen toplantıda alınan üretim miktarını değiştirmeme kararını AA muhabirine değerlendirdi. OPEC üyelerinin üretim fazlası kapasitesinin yeterli olmadığını kaydeden Flynn, bu nedenle endişe duyan petrol kartelinin üretimini artırmak için 3 Aralık'ta Rusya'nın katılımıyla yapılacak toplantıyı beklediğini dile getirdi. Flynn, "Geçen hafta sonu OPEC petrol üretimini artırsaydı, aralıkta petrol artışına ihtiyaç duyulduğunda, artış için yeterli üretim kapasiteleri kalmayacaktı. Piyasada daha etkili bir zamanda üretim artışı yapmak isteyen OPEC, şu an üretim artışında kozunu saklıyor ve üretim artışına gitmiyor. Ek üretim artışını erken yaparlarsa, bu geri tepebilir. Bu nedenle zamanından önce üretim artışı yapmak istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve Rusya'nın aralıkta ham petrol üretimini yükseltmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade eden Flynn, bu artışın günlük ortalama 500 bin ila 1 milyon varil arasında olmasının beklendiğini belirtti. - "OPEC ve Rusya talebi karşılamada yetersiz" ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ülkenin ham petrol ihracatının önemli derecede azalacağını ve Venezuela'da da ham petrol üretiminin hızla gerilediğini anlatan Flynn, OPEC ve Rusya'nın üretim artırımının küresel petrol talebini karşılamada yetersiz kalacağını savundu. Gelecek yıl küresel petrol talebinin beklentileri aşacağını ifade eden Flynn, günlük üretimin ortalamada 100 milyon varilin üzerine çıkacağını vurguladı. Flynn, küresel petrol arzına ilişkin, "Gelecek yıl dünya genelinde atıl üretim kapasitesi ortadan kalkacak. Uzun zamandır görülmeyen en büyük arz daralması ve sıkılaşmış bir petrol piyasası ile karşılaşacağız. Gelecek yıl, petrol ürünlerindeki düşük yatırım daha belirgin hale gelecek, bu da fiyatları artıracak." diye konuştu.

Brent petrolün varil fiyatının bu yıl 84 dolar civarında olacağını öngördüğünü belirten Flynn, gelecek yıl ise Brent petrolün varil fiyatının ortalama 95 dolara çıkacağını tahmin ettiğini belirtti. - Brent petrolde 70-75 dolar öngörüsü Öte yandan, ABD'deki Stratejik Enerji ve Ekonomik Araştırma Merkezi (SEER) Başkanı Michael Lynch de gelecek yıl küresel petrol talebinin düşeceğini ve ham petrol fiyatlarında 2019'da aşağı yönlü hareketlenme yaşanacağını söyledi. Lynch, küresel ekonominin gidişatına ilişkin karamsar olduğunu ve petrol talebinin azalcağını belirterek, "Brent petrolün varilinin gelecek yıl ortalama 70-75 dolar arasında olmasını öngörüyorum." ifadesini kullandı. Aralıktaki OPEC toplantısında petrol üretiminin artırılacağına ilişkin bir karar alınabileceğini dile getiren Lynch, bunun da gelecek yıldan itibaren petrol fiyatlarının düşüşüne katkıda bulunacağını söyledi. Lynch, yaptırımların etkisiyle İran'ın petrol ihracatının analistlerin beklentilerinden daha hızlı düşeceğini vurgulayarak, "Bunun yanında Venezuela'da da ham petrol üretimi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle yatırımcılar gelecek aylarda petrol piyasasında sıkılaşma görülebileceğiyle ilgili endişe duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.