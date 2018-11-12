"OPEC ve müttefiklerinin çoğunluğu arz kısıntısını destekliyorlar"

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad al-Rumhi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki pertol üreticisi ülkelerin çoğunluğunun global ham petrol arzının kısılmasını desteklediklerini söyledi.
OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin taraf oldukarı global arz kısıntısı anlaşmasının izlenmesi için oluşturulan Komite'nin Pazar günü Abu Dhabi'de yaptığı toplantının ardından konuşan Al-Rumhi, "Çoğumuz bir üretim kısıntısına ihtiyaç olduğu fikrini paylaşıyoruz; ancak, şu anda bir rakam ortaya koymanın adil olmayacağını düşünüyorum" dedi.
Arz kısıntısı yönünde alınacak bir kararın Rusya tarafından onaylanması gerektiğine işaret eden Al-Rumhi, "Bir konsensüse ihtiyaç var" dedi.
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