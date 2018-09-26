FİNANS

"OPEC ve OPEC dışı ülkeler arz açığını kapatabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Petrol fiyatlarında varil başına 70 ila 80 dolarlık seviyeyi dengeli buluyoruz. Petrol piyasalarında arz sıkıntısı oluşursa, OPEC ve OPEC dışı ülkeler açığı kapatabilecek kapasiteye sahiptir”

MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol fiyatlarında varil başına 70 ila 80 dolarlık seviyenin dengeli olduğunu belirterek, “Petrol piyasalarında arz sıkıntısı oluşursa, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler açığı kapatabilecek kapasiteye sahiptir.” dedi.

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasının, taraf ülkeler tarafından yüzde 100 karşılandığını söyledi.

Petrol fiyatlarının dengeli bir şekilde seyrettiğine işaret eden Novak, “Petrol fiyatlarında varil başına 70 ila 80 dolarlık seviyeyi dengeli buluyoruz. Petrol piyasalarında arz sıkıntısı oluşursa, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler açığı kapatabilecek kapasiteye sahiptir.” diye konuştu.

Pazar günü Cezayir'de düzenlenen OPEC toplantısında, OPEC üyeleri ve Rusya'nın, ABD'nin üretim artışı talebini kesin bir dille reddetmesi üzerine petrol fiyatları 81 doların üzerine çıkmıştı.

OPEC üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmış, bu çerçevede Rusya üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde yükseltmeyi hedeflemişti.

Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada ise üretim kısıntısı anlaşmasının güncellenmesi nedeniyle petrol üretim tahminlerini bu yıl 3,5 milyon ton düzeyinde artırarak 551 milyon tona revize ettiklerini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Novak OPEC petrol rusya

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