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OPEC'in gözü İran ve Venezuela'daki gelişmelerde

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

Capital Economics Uzmanı Caroline Bain: - "İran'ın üretiminde büyük bir düşüş görebiliriz. Ayrıca, Venezuela'nın üretimi de uzun süredir düşüş halinde. Bu nedenle OPEC'in üretiminde ılımlı bir kesinti yaparak İran ve Venezuela'daki gelişmeleri takip edeceğini düşünüyorum" - "Suudiler, küresel olarak güçlü bir pozisyonda değil, bu nedenle hassas bir yol izleyip bir yandan petrol üretimini çok kısarak Trump'ı kızdırmak istemiyor, öte yandan OPEC içindeki itibarını korumayı amaçlıyor" - Energy Aspects'in Jeopolitik Analisti Riccardo Fabiani: - "Suudiler için petrol fiyatlarında hedef 70 dolar, nihai amaç ise fiyatların 70 ila 90 dolar arasında olması. Bu fiyat aralığı önemli bir ekonomik şoku önlemek için yeterli olacaktır"

ÖVÜNÇ KUTLU - Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics Uzmanı Caroline Bain, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretim miktarında yapmayı planladığı kesinti için İran ve Venezuela'daki gelişmelere odaklandığını bildirdi.

Bain, OPEC üyeleri ile Rusya, Meksika, Kazakistan gibi örgüt dışında bulunan üretici ülkelerin yarın düzenleyeceği toplantıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol piyasasında arz-talep dengesinin yeniden oluşması gerektiğini belirten Bain, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretim miktarını günlük ortalama 1 milyon varil indirip düşük petrol fiyatlarını yukarı çekmek istediğini vurguladı.

Söz konusu kesinti miktarının fiyatları artırmak için yeterli olmayabileceğini ifade eden Bain, şöyle konuştu:

''OPEC'in, kartel üyesi olan ve üretimle ilgili riskler taşıyan İran ile Venezuela'ya odaklandı. Günlük ortalama 1 milyon varillik kesinti, fiyatlarda sürdürülebilir büyüklükte bir rallinin oluşması için yeterli değil. ABD'nin İran üzerinde yeniden uygulamaya başladığı yaptırımların bu ülkenin petrol üretimi ve ihracatına nasıl etki edeceği henüz belirsiz. İran'ın üretiminde büyük bir düşüş görebiliriz. Ayrıca, Venezuela'nın üretimi de uzun süredir düşüş halinde. Bu nedenle OPEC'in üretiminde ılımlı bir kesinti yaparak İran ve Venezuela'daki gelişmeleri takip edeceğini düşünüyorum."

- "Suudiler, Trump'ı kızdırmak istemiyor"

Libya, Nijerya ve Angola gibi OPEC üyesi ülkelerin üretimlerinde kesinti yaşanması riskinin de her zaman gündemde olduğuna dikkati çeken Bain, OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan ile OPEC dışındaki Rusya'nın, İran ve Venezuela'dan gelebilecek arz eksikliği nedeniyle üretimlerini "ılımlı" bir seviyede düşüreceğini kaydetti.

Bain, her iki ülkenin ham petrol üretimlerinin son dönemde rekor seviyelere ulaştığını belirterek, üretimi günlük ortalama 11,2 milyon varil seviyesinde olan Suudi Arabistan'ın üretimini 500-660 bin varil, üretimi günlük ortalama 11,6 milyon varil seviyesinde bulunan Rusya'nın ise üretimini 300-400 bin varil arasında indirmesinin öngörüldüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının düşük seyretmesi için OPEC'in petrol üretiminde kesintiye gitmemesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Bain, ''Trump'ın Cemal Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'a desteği devam ediyor. Ancak Suudiler küresel olarak güçlü bir pozisyonda değil, bu nedenle hassas bir yol izleyip bir yandan petrol üretimini çok kısarak Trump'ı kızdırmak istemiyor; öte yandan OPEC içindeki itibarını korumayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

- "Brent petrol hedefi 70 dolar"

Londra'daki enerji piyasaları danışmanlık ve araştırma kuruluşu Energy Aspects'in Jeopolitik Analisti Riccardo Fabiani ise piyasanın OPEC ve OPEC dışı ülkelerden günlük ortalama 1 milyon varilin üzerinde kesinti yapmasını beklediğini söyledi.

Fabiani, Suudi Arabistan'ın OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerden petrol üretim kesintisi miktarlarına uyulması gerektiğini talep edeceğini vurgulayarak, kademeli olarak petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışacağını kaydetti.

Suudi Arabistan için petrol fiyatlarını ilk başta 60 doların üzerine çıkarılmasının amaçlandığını bildiren Fabiani, "Suudiler için petrol fiyatlarında hedef 70 dolar, nihai amaç ise fiyatların 70 ila 90 dolar arasında olması. Bu fiyat aralığı önemli bir ekonomik şoku önlemek için yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması nedeniyle dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 4 Ekim'de 86 dolardan yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.

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iran petrol petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) rusya suudi arabistan Venezuela

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