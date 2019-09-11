OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.

OPEC'in ağustos ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 830 bin artışla yaklaşık 99 milyon 240 bin varile yükseldi.

Ağustos OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 700 bin varil artarak 69 milyon 500 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla 136 bin varil artışla 29 milyon 740 bin varile yükseldi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Nijerya ve Irak oldu.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 118 bin varil artışla 9 milyon 805 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 86 bin varil artarak 1 milyon 866 bin varile, Irak'ta 43 bin varil yükselişle 4 milyon 779 bin varile çıktı.