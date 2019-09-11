FİNANS

OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre 136 bin varil artışla yaklaşık 29,7 milyon varil oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.

OPEC'in ağustos ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 830 bin artışla yaklaşık 99 milyon 240 bin varile yükseldi.

Ağustos OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 700 bin varil artarak 69 milyon 500 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla 136 bin varil artışla 29 milyon 740 bin varile yükseldi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Nijerya ve Irak oldu.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 118 bin varil artışla 9 milyon 805 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 86 bin varil artarak 1 milyon 866 bin varile, Irak'ta 43 bin varil yükselişle 4 milyon 779 bin varile çıktı.

Ağustosta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Venezuela, İran ve Libya'da yaşandı.

Venezuela'da günlük üretim 43 bin varil gerileyerek 712 bin, İran'da 24 bin varil azalarak 2 milyon 194 bin, Libya'da ise 21 bin varil düşüşle 1 milyon 56 bin varile indi.

- Küresel petrol talebi

OPEC, 2019 yılı için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti. OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre 1 milyon 20 bin varil artışla günlük 99 milyon 840 bin varil olacak. Böylece küresel petrol talebinde bir önceki aya göre 80 bin varil azalış gerçekleşti.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde ağustosta 32 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 362 oldu. Bu kulelerden 580'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!
Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdıSüne ile mücadele buğdayda verimi artırdı
Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracakParex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ham petrol üretimi OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü petrol üretimi

En Çok Okunan Haberler

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Bir tanesi bir kasa domates bedel!

Bir tanesi bir kasa domates bedel!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdı

Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdı

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.