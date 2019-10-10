OPEC'in ham petrol üretimi eylülde azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 1 milyon 318 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 490 bin varile düştü.

OPEC'in eylül ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.

Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 450 bin varil azalarak 68 milyon 830 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla 1 milyon 318 bin varil azalışla 28 milyon 490 bin varile geriledi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 29,3 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Angola ve Kongo oldu.

Libya'da günlük üretim 104 bin varil artışla 1 milyon 164 bin varile yükseldi. Angola'da günlük ham petrol üretimi 24 bin varil artarak 1 milyon 411 bin varile, Kongo 14 bin varil yükselişle 335 bin varile çıktı.