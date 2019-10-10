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OPEC'in ham petrol üretimi eylülde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 1 milyon 318 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 490 bin varil oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 1 milyon 318 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 490 bin varile düştü.

OPEC'in eylül ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.

Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 450 bin varil azalarak 68 milyon 830 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla 1 milyon 318 bin varil azalışla 28 milyon 490 bin varile geriledi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 29,3 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Angola ve Kongo oldu.

Libya'da günlük üretim 104 bin varil artışla 1 milyon 164 bin varile yükseldi. Angola'da günlük ham petrol üretimi 24 bin varil artarak 1 milyon 411 bin varile, Kongo 14 bin varil yükselişle 335 bin varile çıktı.

Eylülde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Suudi Arabistan, Venezuela ve Irak'ta yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 280 bin varil gerileyerek 8 milyon 564 bin, Venezuela'da 82 bin varil azalarak 724 bin, Irak'ta ise 60 bin varil düşüşle 4 milyon 724 bin varile indi.

- Küresel petrol talebi

OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil olacak. OPEC'in 2020 yılı için petrol talebi beklentisi ise 100 milyon 880 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde eylülde 63 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 299 oldu. Bu kulelerden 585'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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