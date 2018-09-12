OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre 278 bin varil artarak 32 milyon 560 bin varile yükseldi.

OPEC'in Ağustos Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 490 bin varil artarak 98 milyon 880 bin varil oldu.

Ağustosta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 210 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 320 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 278 bin varil artarak 32 milyon 560 bin varil olarak gerçekleşti. Böylece OPEC'in temmuzda yüzde 32,8 olan toplam küresel petrol arzı içindeki payı geçen ay yüzde 32,9'a yükseldi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Irak ve Nijerya oldu. Libya'da günlük üretim 256 bin varil artışla 926 bin varile yükseldi. Irak'ta günlük ham petrol üretimi 90 bin varil artarak 4 milyon 649 bin varile, Nijerya'da günlük üretim 74 bin varil artarak 1 milyon 725 bin varile ulaştı.