FİNANS

OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

OPEC'in ham petrol üretimi ekimde bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artışla 32 milyon 900 bin varil oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile yükseldi.

OPEC'in Ekim Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya göre günlük 440 bin varil artarak 99 milyon 760 bin varil oldu.

Ekimde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile ulaştı. Böylece OPEC'in ekimde toplam küresel petrol arzı içindeki payı değişmeyerek yüzde 33 seviyesinde kaldı.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya ve Angola'da oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük üretim 142 bin varil artışla 3 milyon 160 bin varil oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 127 bin varil artışla 10 milyon 630 bin varile yükseldi. Libya'da günlük ham petrol üretimi 60 bin varil artarak 1 milyon 114 bin varile, Angola'da günlük üretim 22 bin varil artarak 1 milyon 533 bin varile çıktı.

Ekimde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela, Kuveyt ve Nijerya'da yaşandı. İran'da günlük üretim 156 bin varil azalarak 3 milyon 296 bin varile geriledi.

Venezuela'da petrol üretimi günlük 40 bin varil gerileyerek 1 milyon 171 bin varile, Kuveyt'te 33 bin varil azalarak 2 milyon 764 bin varile indi. Nijerya'da ise ekimde günlük petrol üretimi 17 bin varil azalarak 1 milyon 751 bin varil oldu.
\

- Petrolde küresel talep artacak

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 290 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 80 bin varile ulaşacak.

Ayrıca OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 31 milyon 500 bin varil olması bekleniyor.

Bu arada, dünya genelinde ekimde işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 355 olarak açıklandı. Bu kulelerden 568'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

PARTNERÖdül gecesinde şıklık yarışıÖdül gecesinde şıklık yarışı
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdıkBakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ham petrol OPEC petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü petrol üretimi

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.