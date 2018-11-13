OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile yükseldi.

OPEC'in Ekim Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya göre günlük 440 bin varil artarak 99 milyon 760 bin varil oldu.

Ekimde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile ulaştı. Böylece OPEC'in ekimde toplam küresel petrol arzı içindeki payı değişmeyerek yüzde 33 seviyesinde kaldı.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya ve Angola'da oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük üretim 142 bin varil artışla 3 milyon 160 bin varil oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 127 bin varil artışla 10 milyon 630 bin varile yükseldi. Libya'da günlük ham petrol üretimi 60 bin varil artarak 1 milyon 114 bin varile, Angola'da günlük üretim 22 bin varil artarak 1 milyon 533 bin varile çıktı.