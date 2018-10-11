OPEC'in petrol üretimi eylülde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre 132 bin varil artarak 32 milyon 760 bin varile yükseldi.

OPEC'in Eylül Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı ise bir önceki aya göre günlük 230 bin varil artarak 99 milyon varil oldu.

Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 100 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 300 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre günlük 132 bin varil artarak 32 milyon 760 bin varile ulaştı. Böylece OPEC'in ağustosta yüzde 32,9 olan toplam küresel petrol arzı içindeki payı geçen ay yüzde 33,1'e yükseldi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Libya ve Angola'da oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 108 bin varil artışla 10 milyon 512 bin varile yükseldi. Libya'da günlük ham petrol üretimi 103 bin varil artarak 1 milyon 53 bin varile, Angola'da günlük üretim 57 bin varil artarak 1 milyon 519 bin varile çıktı.