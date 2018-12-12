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OPEC'in petrol üretimi kasımda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

OPEC'in ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalışla 32 milyon 970 bin varil oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi kasım ayında bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32 milyon 970 bin varile düştü.

OPEC'in kasım ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 500 bin varil artarak 100 milyon 640 bin varil oldu.

Kasımda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 440 bin varil artışla yaklaşık 67 milyon 670 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32 milyon 970 bin varil oldu. Böylece OPEC'in kasımda toplam küresel petrol arzı içindeki payı bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 32,8 seviyesine indi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 377 bin varil artışla 11 milyon 16 bin varile yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük ham petrol üretimi 71 bin varil artarak 3 milyon 246 bin varile, Kuveyt'te günlük üretim 45 bin varil artarak 2 milyon 809 bin varile çıktı.

Kasımda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela ve Nijerya'da yaşandı. İran'da günlük üretim 380 bin varil azalarak 2 milyon 954 bin varile geriledi.

Venezuela'da günlük petrol üretimi 52 bin varil gerileyerek 1 milyon 137 bin varile, Nijerya'da ise 30 bin varil azalarak 1 milyon 736 bin varile geriledi.
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- Yeni yılda petrolde küresel talep artacak

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 290 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 80 bin varile ulaşacak.

OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 31 milyon 400 bin varil olması bekleniyor.

Bu arada, dünya genelinde kasımda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 350 olarak açıklandı. Bu kulelerden 557'si OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

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