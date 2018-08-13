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OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 41 bin varil artışla 32 milyon 320 bin varil oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varile yükseldi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artarak 98 milyon 530 bin varil oldu.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 640 bin varil artışla 66 milyon 200 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in kısmi üretim artışına karşın, bir önceki ay yüzde 33 olan küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 32,8'e geriledi.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimini en fazla artıran ülke Kuveyt oldu. Ülkede günlük üretim 78 bin 500 varil artışla 2 milyon 791 bin varile yükseldi.

Temmuzda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş ise Libya, Suudi Arabistan ve İran'da yaşandı. Libya'da günlük üretim 56 bin 700 varil azalarak 664 bin varile geriledi.

İran'da temmuzda petrol üretimi günlük 56 bin 300 varil gerileyerek 3 milyon 737 bin varil, Suudi Arabistan'da günlük 52 bin 800 varil azalarak 10 milyon 387 bin varil olarak gerçekleşti.

- Petrolde küresel talep artacak

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 430 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 260 bin varile ulaşacak.

Buna karşın, OPEC ülkelerinin 2019’da ham petrol talebinin ise 32 milyon varil olması bekleniyor.

Bu arada, dünya genelinde temmuzda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 233 olarak açıklandı. Bu kulelerden 555'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

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