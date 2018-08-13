OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varile yükseldi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artarak 98 milyon 530 bin varil oldu.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 640 bin varil artışla 66 milyon 200 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in kısmi üretim artışına karşın, bir önceki ay yüzde 33 olan küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 32,8'e geriledi.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimini en fazla artıran ülke Kuveyt oldu. Ülkede günlük üretim 78 bin 500 varil artışla 2 milyon 791 bin varile yükseldi.

Temmuzda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş ise Libya, Suudi Arabistan ve İran'da yaşandı. Libya'da günlük üretim 56 bin 700 varil azalarak 664 bin varile geriledi.