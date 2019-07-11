OPEC'in üretimi haziranda azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya göre 68 bin varil azalarak 29 milyon 830 bin varile geriledi.

OPEC'in haziran ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 470 bin artışla yaklaşık 98 milyon 560 bin varile yükseldi.

Haziranda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 540 bin varil artarak 68 milyon 730 bin varile çıktı.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla 68 bin azalışla 29 milyon 830 bin varile indi. Böylece söz konusu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30,3 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Nijerya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Nijerya'da günlük üretim 129 bin varil artışla 1 milyon 855 bin varile yükseldi. Suudi Arabistan'da günlük ham petrol üretimi 126 bin varil artarak 9 milyon 813 bin varile, BAE'de 23 bin varil yükselişle 3 bin 83'e varile çıktı.