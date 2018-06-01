FİNANS

Opera ve bale seyircisi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 3,1 artışla 281 bin 69'a yükseldi - Orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı ise yüzde 11,3 gerileyerek 411 bin 60 oldu

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 3,1 artarak 281 bin 69 oldu. Söz konusu dönemde orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı yüzde 11,3 azalışla 411 bin 60 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2017'de 6 ilde opera ve bale gösterisi yapılırken, ülke genelinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 3,1 artarak 281 bin 69 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 198'e yükseldi. Opera ve bale salonlarında gösteri sayısı ise yüzde 1 azalarak 678'e geriledi.

- Orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı

Orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı 2016-2017 sezonunda, önceki sezona göre yüzde 11,3 azalışla 411 bin 60 olarak kayıtlara geçti. Orkestra izleyici sayısı bu dönemde yüzde 11,8 azalışla 137 bin 367'ye, koro izleyici sayısı yüzde 15,8 azalarak 61 bin 837'ye, topluluk izleyici sayısı da yüzde 9,5 azalarak 211 bin 956'ya düştü.

Orkestraların yaptıkları gösteri sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 8,9 azalarak 195 oldu. Orkestra izleyici sayısı, gösteri yapılan illerden Antalya'da yüzde 21,1 artarken, İzmir'de yüzde 47,6 azaldı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre koroların yaptıkları gösteri sayısı yüzde 5,9 artarak 179 oldu.

Koro izleyici sayısı, gösteri yapılan 10 il arasında Diyarbakır'da yüzde 747,6, Sivas'ta yüzde 50, İzmir'de yüzde 45,8 artış kaydetti. Aynı dönemde izleyici sayısının en çok azaldığı iller ise yüzde 52,7 ile Bursa, yüzde 45 ile Samsun ve yüzde 38,1 ile Şanlıurfa oldu.

Toplulukların yaptığı gösteri sayısı söz konusu dönemde, önceki döneme göre yüzde 41,2 artışla 192 olarak gerçekleşti. Topluluk izleyicisi, gösteri yapılan 5 il arasında İstanbul'da yüzde 110,6 artarken, Edirne'de yüzde 39,7, Ankara'da yüzde 16,1, Konya'da yüzde 18,9 ve İzmir'de yüzde 54,8 geriledi.

- Opera ve bale sanatçılarının yüzde 44,7'si kadın

Opera ve balelerde 2016-2017 sezonunda görev yapan sanatçı sayısı, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 2,2 arttı. Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve balelerde, 2016-2017 sezonunda, misafir sanatçılar dahil 2 bin 498 sanatçı görev aldı. Bu sayının yüzde 44,7'si kadın sanatçıları kapsadı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda 2016-2017 sezonunda bin 448 sanatçı görev yaptı. Bu sayının 375'i orkestralarda, 667'si korolarda, 406'sı topluluklarda görev yapan sanatçılardan oluştu. Orkestralarda görev yapan sanatçıların yüzde 41,1'ini, korolarda görev yapan sanatçıların yüzde 39,1'ini, topluluklarda görev yapan sanatçıların yüzde 28,6'sını kadın sanatçılar oluşturdu.

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