Operatörlerin gelirleri de yatırımları da yüzde 15 arttı

Elektronik haberleşme sektöründe 2015, 4,5G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 14,7 milyar lirayla en fazla yatırım yapılan yıl oldu. Söz konusu yılda 4,5G ihale bedellerinin de yansımasıyla Turkcell'in yatırımları yüzde 398, Vodafone'un yatırımları yüzde 308,6 ve Avea'nın yatırımları yüzde 425,8 arttı.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeci sayısı 448, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 795 oldu.

M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil penetrasyon oranı yüzde 111,9 olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu pazar verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 80 milyon 117 bin 999 mobil abone bulunuyor.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Elektronik haberleşme sektörünün gelirleri geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 artarak 59 milyar lirayı bulurken, aynı dönemde bu alandaki yatırımların tutarı yüzde 15,3 artışla 9,4 milyar lirayı aştı.

Sektörde 2017'de 8 milyar 154 milyon 243 bin 170 lira yatırım yapan Türk Telekom ve mobil şebeke ile diğer işletmeciler, geçen yıl ise yüzde 15,3 artışla 9 milyar 404 milyon 700 bin 39 liralık yatırıma imza attı.

Geçen yıl yapılan yatırımlara şirketler bazında bakıldığında, yıllık olarak Türk Telekom'un yatırım tutarının yüzde 5,6, Turkcell'in yüzde 15,4, Vodafone'un yüzde 12,4 ve TT Mobil'in yatırım tutarının yüzde 31 arttığı görüldü.

- Gelirler de arttı

Elektronik haberleşme sektörünün gelirleri de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 51 milyar 147 milyon 72 bin 312 liradan 59 milyar 30 milyon 372 bin 453 liraya yükseldi.

Geçen yıl toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 24'ünü Turkcell, yüzde 21,9'unu Vodafone, yüzde 17,6'sını Türk Telekom, yüzde 12,8'ini TT Mobil ve yüzde 23,7'sini diğer işletmeciler elde etti.

