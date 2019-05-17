FİNANS

Operatörlerin gelirleri de yatırımları da yüzde 15 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımların tutarı geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak 9,4 milyar lirayı aştı - Sektörün gelirleri de aynı dönemde yüzde 15,4 artışla 59 milyar liraya ulaştı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Elektronik haberleşme sektörünün gelirleri geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 artarak 59 milyar lirayı bulurken, aynı dönemde bu alandaki yatırımların tutarı yüzde 15,3 artışla 9,4 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu pazar verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 80 milyon 117 bin 999 mobil abone bulunuyor.

M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil penetrasyon oranı yüzde 111,9 olarak gerçekleşti.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeci sayısı 448, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 795 oldu.

- Yatırımlar artıyor

Elektronik haberleşme sektöründe 2015, 4,5G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 14,7 milyar lirayla en fazla yatırım yapılan yıl oldu. Söz konusu yılda 4,5G ihale bedellerinin de yansımasıyla Turkcell'in yatırımları yüzde 398, Vodafone'un yatırımları yüzde 308,6 ve Avea'nın yatırımları yüzde 425,8 arttı.

Sektörde 2017'de 8 milyar 154 milyon 243 bin 170 lira yatırım yapan Türk Telekom ve mobil şebeke ile diğer işletmeciler, geçen yıl ise yüzde 15,3 artışla 9 milyar 404 milyon 700 bin 39 liralık yatırıma imza attı.

Geçen yıl yapılan yatırımlara şirketler bazında bakıldığında, yıllık olarak Türk Telekom'un yatırım tutarının yüzde 5,6, Turkcell'in yüzde 15,4, Vodafone'un yüzde 12,4 ve TT Mobil'in yatırım tutarının yüzde 31 arttığı görüldü.

- Gelirler de arttı

Elektronik haberleşme sektörünün gelirleri de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 51 milyar 147 milyon 72 bin 312 liradan 59 milyar 30 milyon 372 bin 453 liraya yükseldi.

Geçen yıl toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 24'ünü Turkcell, yüzde 21,9'unu Vodafone, yüzde 17,6'sını Türk Telekom, yüzde 12,8'ini TT Mobil ve yüzde 23,7'sini diğer işletmeciler elde etti.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Garanti Bankası 783.8 milyon dolar sendikasyon kredisi aldıGaranti Bankası 783.8 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı
TOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldıTOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTK elektronik haberleşme sektörü operatör gelirleri Pazar Verileri

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Dolarda hareketlilik sürüyor

Dolarda hareketlilik sürüyor

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Ordu’da üretiliyor! Rusyalar ve Japonlar peşinde

Ordu’da üretiliyor! Rusyalar ve Japonlar peşinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti

Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti

Garanti Bankası 783.8 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

Garanti Bankası 783.8 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

TOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldı

TOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldı

Antalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yat

Antalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yat

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sigorta sektöründe dijital dönüşüm hamlesi sürüyor

Sigorta sektöründe dijital dönüşüm hamlesi sürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.