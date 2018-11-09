OPET dördüncü kez en sevilen akaryakıt markası oldu

Araştırmanın 12 Mart ile 29 Haziran arasında yapıldığı belirtilen açıklamada, "Araştırma kapsamında etkin bir anket tasarımı adına sorgulanan kategoriler ikiye ayrılarak homojen yapıda iki test grubundan veri toplandı. Araştırmada, akaryakıt sektöründe aklınıza ilk gelen marka nedir, bu markayı kendinize ne kadar yakın hissediyorsunuz, bu marka beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı ne derece karşılıyor ile en sevdiğiniz ve asla vazgeçemeyeceğiniz marka hangisi sorularına, en yüksek oranda "OPET" cevabı verildi. Akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyetinin lideri OPET, dördüncü kez akaryakıt istasyonları sektöründe "Lovermak-Aşkla Bağlanılan Markası" seçildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, sonuçtan büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir zorunlu tüketim ürünü olan akaryakıtın satış ve dağıtımını yapan bir marka olarak, bir kez daha 'lovemark' olarak tüketicinin kalbinde yer bulmak, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarının karşılığını ve doğruluğunu gösteriyor ve bizi gururlandırıp mutlu ediyor. Sektörümüzde fark yaratan uygulamalarımız, sürdürülebilir ve sonuç odaklı sosyal sorumluluk projelerimiz, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğumuz sistemler, farklı kampanya ve katma değerli hizmetlerimiz müşterilerimizle kurduğumuz sağlıklı iletişim çalışmalarımızın odağında yer alıyor. Müşteri memnuniyeti kavramıyla özdeşleşen markamız öneri ya da şikayetleri önemsiyor ve takip ediyor. Ayrıca tüketicilerimizle bizzat iletişime geçerek memnuniyetlerini sorguluyoruz ki bu da bizim en önemli ölçeğimiz."

