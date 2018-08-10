Opet Fuchs, Tech'n Roll'a katıldı

İSTANBUL (AA) - Opet Fuchs, inovasyon ve girişimcilik konusunda geleceğe yön veren fikirleri ödüllendiren Tech'n Roll'da yerini aldı.

Opet'ten yapılan açıklamaya göre, madeni yağ sektörünün lider firmalarından Opet Fuchs, teknoloji kampı Tech'n Roll'a katıldı.

Türkiye'nin her yerinden öğrenci, mezun ve teknoloji meraklısı herkesin ücretsiz olarak katılım sağladığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Teknopark İzmir tarafından organize edilen teknoloji kamp, Teknopark İzmir'de gerçekleştirildi. Tech'n Roll, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik konusunda geleceğe yön veren fikirleri katılımcılarla buluşturdu.

Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eğitimler, paneller ve çalıştaylarla katılımcılara potansiyel yeteneklerini keşfetme imkanı sunan etkinliğin start up'lar için, başarılı bir başlangıç ve gelişme alanı olduğunu bildirdi.

Seyhan, "Organizasyon, kurumsal firmalar için yeni yeteneklerin ve fikirlerin teknolojik keşif alanı, Ar-Ge çalışmalarını güçlendirme fırsatı sunuyor. Biz de yenilikçi iş modelleri, hizmetler ve ürünler sunarak pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnovasyon ve sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, girişimcilik ekosistem paydaşları ile daha fazla etkileşime girerek güçlü iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

