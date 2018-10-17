FİNANS

Opet Fuchs, TÜMKAF’ta geleceğin mühendisleri ile buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

Opet Fuchs, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilen TÜMKAF 2018’e katıldı

İSTANBUL (AA) - Opet Fuchs, Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı (TÜMKAF) 2018'de madeni yağ sektöründe kariyer yapmak isteyen mühendislerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, madeni yağ sektörünün önde gelen şirketlerinden Opet Fuchs, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı (TÜMKAF) 2018’e katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Fuchs İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Özel Çelenk, Opet Fuchs’un, sektöre nitelikli iş gücü kazandırırken Türkiye'nin istihdamına katkıda bulunmak üzere yaptığı çalışmalarda hız kesmediğini belirterek, "TÜMKAF bizim için, hedeflediğimiz iş gücü ile temasa geçme yönünde oldukça faydalı oldu. Fuarın devam ettiği iki gün boyunca madeni yağ sektöründe kariyer yapmak isteyen mühendislerle görüşme imkanı bulduk. Onlara hem şirketimizin sektördeki yerini anlattık hem de sektörümüzün beklentilerini paylaştık." ifadelerini kullandı.

Çelenk, fuar sonunda ilgili kriterleri sağlayan tüm öğrencilerin şirketin yöneticileri tanışacakları ve aktif iş hayatına dair bilgileri alacakları sunumlara davetli olduklarını ifade etti.

Sektördeki nitelikli iş gücünü istihdam için fuarların yanı sıra üniversitelerin kariyer günlerine de katıldıklarını bildiren Çelenk, şunları kaydetti:

"Üniversite ziyaretleri ve fuarlar aracılığıyla sektörün ve şirketimizin ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip adaylarla bire bir iletişim kurma olanağı buluyoruz. TÜMKAF Zirvesi’nde Opet Fuchs olarak bu şekilde bin adaya ulaştık. Uzun vadede şirketimizde duyulacak iş gücü ihtiyacı için, uygun bulunan öğrencilere istihdam olanağı sunmayı hedefliyoruz."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Hepsiburada’dan KDV indirimiHepsiburada’dan KDV indirimi
Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyorKöy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Opet Fuchs TÜMKAF Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir

Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü

Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü

Aytemiz’den motosikletlilere özel kampanya

Aytemiz’den motosikletlilere özel kampanya

Hepsiburada’dan KDV indirimi

Hepsiburada’dan KDV indirimi

Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor

Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor

Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı

Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı

TOKİ’nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

TOKİ’nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.