FİNANS

OPET gerçek bir ‘Kadın Gücü’ hikayesi ile Altın Effie’nin sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

OPET, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde - Kadın Gücü projesinin ilk sosyal medya filmiyle Altın Effie kazandı

İSTANBUL(AA) - Bu yıl Türkiye’de 11’inci kez düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda OPET, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde - Kadın Gücü projesinin ilk sosyal medya filmiyle Altın Effie kazandı.

OPET'ten yapılan açıklamada, filmde, OPET’te akaryakıt satış yetkilisi olarak çalışan Hülya Bozkurt’un hikayesinin anlatıldığı belirtilirken film aracılığı ile farklı kitlelere istasyondaki kadın çalışanlarının bir iş günüyle ilgili fikir verilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada "Erkek işi" olarak benimsenen bir konuda, cast'larla değil işini seven gerçek çalışanlarla, gerçek bir ortamda, gerçek bir hikayeyle çekilmiş olması filmi güçlendiren unsurların başında geldiği aktarıldı.

Yaratım, yönetim ve marka oluşturmada ajansla reklam verenin, reklamın etkililiğine yönelik işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Effie yarışması,ticari etkinliği yüksek, sonuç getiren kampanyaları seçerek ödüllendiriyor.

İlk kez 1968 yılında New York Amerika Pazarlama Birliği (AMA) tarafından düzenlenen Effie yarışması, günümüzde 30 ülkede etkili reklam için global bir referans oluşturuyor. Bu yıl, 1 Ocak 2018 – 1 Mart 2019 arasında televizyon, basın, radyo, açıkhava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal ve bölgesel kampanyaların katıldığı Effie Türkiye’de kampanyalar; sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinin oluşturduğu seçkin jüri tarafından değerlendirildi. Tüm dünyada 42 ülkede düzenlenen ödüllerin Türkiye ayağında bu yıl 20’si altın, 18’i gümüş ve 32’si bronz olmak üzere toplam 70 ödül verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Effie hülya bozkurt OPET

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